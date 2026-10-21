Der FC Bayern hat in der Champions League abermals einen Sieg verpasst. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany kam am dritten Spieltag der Ligaphase gegen den englischen Meister FC Arsenal nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus.

Donnerstag Eiszeit – der Eisbären-Newsletter Jeden Donnerstag alles Wichtige von den Eisbären Berlin – Highlights, News und spannende Einblicke. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Vielen Dank!

Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken. Newsletter bereits abonniert! Mit dieser E-Mail-Adresse haben Sie den Newsletter „Eiszeit – der Eisbären-Newsletter“ bereits abonniert. Eine Übersicht all unserer Newsletter finden Sie hier.

Nach dem 5:0 zum Auftakt gegen den FK Bodö/Glimt und dem 3:3 bei Viking Stavanger ebenfalls aus Norwegen trafen Alphonso Davies (35.) und Harry Kane (61., Handelfmeter) für den deutschen Rekordmeister. Für die Londoner, die ihre beiden Spiele zuvor gewonnen hatten, waren Eberechi Eze (25.) und Declan Rice (82.) erfolgreich.

Weiter geht es für die Bayern in der Champions League am 3. November im diesjährigen Finalstadion bei Atlético Madrid. sid

Live! FC Bayern gegen Arsenal – der CL-Kracher im Ticker