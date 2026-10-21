Der FC Bayern hat in der Champions League abermals einen Sieg verpasst. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany kam am dritten Spieltag der Ligaphase gegen den englischen Meister FC Arsenal nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus.
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Nach dem 5:0 zum Auftakt gegen den FK Bodö/Glimt und dem 3:3 bei Viking Stavanger ebenfalls aus Norwegen trafen Alphonso Davies (35.) und Harry Kane (61., Handelfmeter) für den deutschen Rekordmeister. Für die Londoner, die ihre beiden Spiele zuvor gewonnen hatten, waren Eberechi Eze (25.) und Declan Rice (82.) erfolgreich.
Weiter geht es für die Bayern in der Champions League am 3. November im diesjährigen Finalstadion bei Atlético Madrid. sid