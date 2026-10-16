Berlin hat in diesem Jahr seinem Ruf als die Sportmetropole Deutschlands wieder alle Ehre gemacht. Die Athletinnen und Athleten aus der Hauptstadt haben zahlreiche Titel gefeiert und Triumphe bejubelt. Sie brachten glänzende Medaillen und stattliche Pokale von internationalen Wettkämpfen mit zurück. Dazu gesellten sich Top-Platzierungen und Rekorde. Nirgendwo anders in Deutschland gibt es solch eine Dichte an Spitzenleistungen wie in der Sporthauptstadt Berlin. Die Auswahl für die Abstimmung der Champions des Jahres ist daher groß und vielfältig.

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Ab 12 Uhr mittags können die Berlinerinnen und Berliner ab diesem Freitag die Sportler und Sportlerinnen des Jahres wählen, die sie mit ihren Spitzenleistungen überzeugt haben. Zur Wahl stehen in den verschiedenen Kategorien immer zehn herausragende Athletinnen und Athleten, erfolgreiche Teams sowie Trainer/Trainerinnen und Managerinnen/Manager, die den Berliner Sport geprägt haben. Es sind auch wieder Sportlerinnen und Sportler von Special Olympics, der weltweit größten Bewegung für Menschen mit geistiger Behinderung, dabei. Die Abstimmung endet am 15. November. Hier können Sie an der Champions-Wahl teilnehmen.

Die aktuellen Paarlauf-Weltmeister Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin waren die großen Sieger 2025.

Vorjahressieger Hase/Volodin sind wieder heiße Favoriten

Die Eiskunstlaufstars und Vorjahressieger Minerva Hase und Nikita Volodin haben nach einer sehr erfolgreichen Saison mit dreimal Edelmetall die Chance zur Titelverteidigung in den Einzelkategorien. Bei den Teams sind mit den Union-Frauen und den Handball-Füchsen die Titelverteidiger ebenfalls erneut nominiert. Einzig in der Kategorie Trainer/in, Manager/in des Jahres kann die ehemalige Union-Frauentrainerin Ailien Poese nicht erneut gewählt werden.

Bei den Frauen stehen neben Minerva Hase (WM-Gold, Olympia-Bronze und EM-Silber) die für den SCC startende Leichtathletin Gina Lückenkemper (EM-Silber mit der deutschen 4x100m-Mixed-Staffel) und Box-Weltmeisterin Nina Meinke (Federgewicht) auf dem Wahlzettel. Das Trio hatte es 2025 in der Reihenfolge auch aufs Treppchen bei der Wahl zu den Berliner Sportlerinnen des Jahres geschafft. Zu den Favoritinnen zählt in diesem Jahr aber auch die Kanutin Pauline Jagsch, die 2026 ihr erstes WM-Gold sowie zwei EM-Titel und WM-Bronze einfuhr. Para-Schwimmerin Elena Semechin (Gold und Silber bei Para-EM) und Angelina Köhler (EM-Silber) haben ebenfalls gute Chancen, das Podium zu besteigen.

Leopold Reimann erster Berliner bei den Winter-Paralympics

Keine Überraschung ist es, dass bei den Männern Eiskunstläufer Nikita Volodin einer der großen Favoriten sein dürfte. Neben dem Weltmeister und Olympia-Dritten stehen mit den Leichtathleten Julian Weber (Europameister Speerwurf) und Emil Agyekum (EM-Silber 400 Meter Hürden, deutscher Rekord) drei der vier Erstplatzierten des Vorjahres wieder zur Wahl. Ebenfalls nominiert sind auch Rick Cornell Hellmann (Europameister Para-Badminton), der Segler Fabian Rieger (EM-Bronze 49er) oder mit dem Para-Eishockeyspieler Leopold Reimann der erste Berliner bei Winter-Paralympics überhaupt.

Für mitreißende Spielzeiten und auch rauschende Meistertitel sorgen seit jeher die Hauptstadtsportler in den vielen verschiedenen Teamsportarten. Hier gibt es sowohl bei den Frauen- als auch bei den Männermannschaften die Qual der Wahl. Der Frauenfußball ist mit den Teams von Union, Viktoria und Hertha im Rennen. Die Tischtennisspielerinnen des TTC Eastside und die Wasserballerinnen von Spandau 04 dürfen als deutsche Meisterinnen natürlich nicht fehlen. Stark in diesem Jahre waren auch die Bogenschützinnen, der Ruder-Vierer ohne Steuerfrau oder die Wasserspringerinnen Pauline Pfeif und Elena Wassen im Synchronspringen vom Turm.

Die Füchse Berlin wurden im vergangenen Jahr Mannschaft des Jahres und sorgten für einen lustigen Moment, als sie für die verschwundene Meisterschale einen weißen Teller mit auf die Bühne brachten.

Enges Rennen um den Titel Mannschaft des Jahres erwartet

Ein enges Rennen dürfte es im Kampf um den Titel Mannschaft des Jahres bei den Männern geben. Titelverteidiger sind die Handball-Füchse, die nach dem ersten deutschen Meistertitel im Vorjahr dieses Mal als Pokalsieger und Vizemeister auf der Liste stehen. Alba könnte als Basketball-Meister seinen insgesamt zehnten Titel bei der Champions-Wahl erringen. Ebenfalls als deutsche Meister gehen die Eisbären Berlin und BR Volleys ins Rennen. Nicht unerwähnt darf ein Champions-League-Sieger bleiben: Die Kanusportvereinigung Havelbrüder betreibt ihren Sport Kanu-Polo auf internationalem Top-Niveau. Wie bei den Frauen kandidieren auch bei den Männern gleich drei Fußballklubs: Union Berlin, Hertha BSC und die VSG Altglienicke als Sieger des Berliner Landespokals.

Ob an der Seitenlinie, auf der Geschäftsstelle oder im Hintergrund: Ohne Trainer und Trainerinnen oder Manager und Managerinnen würde es nicht gehen. Mit Svenja Brunckhorst (Managerin Mädchen- & Frauenbasketball bei Alba), Marie-Louise Eta (Trainerin Union-Männer und -Frauen) und Monika Tampe (Rudertrainerin Special Olympics Berlin) stehen gleich drei Frauen zur Wahl. Sie konkurrieren mit den erfolgreichen Trainern Serge Aubin (Eisbären), Pedro Calles (Alba), Nicolej Krickau (Füchse) und Marko Stamm (Wasserfreunde Spandau, Frauen).

Berlinerinnen und Berliner entscheiden mit Expertenjury

Wer am Ende das Rennen um den Titel zum Champion 2026 macht, entscheiden die Berlinerinnen und Berliner gemeinsam mit einer Expertenjury – bestehend aus Medienpartnern, Vertretern des Landessportbunds und des Olympiastützpunkts. Die Ergebnisse aus Publikumswahl und Expertenjury fließen zu jeweils 50 Prozent ins Endergebnis ein.

Die Champions 2026 werden dann am 28. November im Rahmen der festlichen Gala im Estrel in Neukölln geehrt. Die rund 1500 Gäste, darunter auch zahlreiche aktive und ehemalige Spitzensportler, erwartet ein hochklassiges Show-Programm, erlesene Speisen und Getränke in stilvollem Ambiente. All-inclusive-Tickets (165 Euro) und Tischreservierungen für Weihnachtsfeiern (1490 Euro pro Tisch für zehn Personen) sind telefonisch unter 030/30 111 86 11 oder unter www.champions-berlin.de buchbar.

Gewählt werden kann online bei allen Medienpartnern und unter www.champions-berlin.de. Und alle Sport-Fans, die abstimmen, können auch hochwertige Preise gewinnen – unter anderem Eintrittskarten und VIP-Tickets für Spiele zahlreicher Berliner Spitzenklubs und für das DFB-Pokalfinale 2027.