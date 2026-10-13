Auf die inneren Werte kommt es an. Das weiß Charlotte Keister nur allzu gut. Und deshalb backt sie am liebsten selbst. Kuchen oder Kekse, im Ofen oder Airfryer. „Dann weiß ich, was drin ist“, sagt die 17-jährige Schülerin, die sich glutenfrei ernähren muss. Auch das Kochen ist eine ihrer großen Leidenschaften. Dafür probiert sie gern auch neue Rezepte aus.

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Für den Modernen Fünfkampf hat sie die richtige Mixtur bereits gefunden, in Madrid feierte die Athletin der Wasserfreunde Spandau 04 im Sommer den bislang größten Erfolg ihrer noch jungen Karriere: die Silbermedaille bei den U19-Weltmeisterschaften im Einzel. Dazu errang sie auch noch in der Mixed-Staffel WM‑Silber sowie Bronze mit dem Frauen-Team. Dafür wurde sie nun als Nachwuchssportlerin des Monats Oktober ausgezeichnet.

Die Schülerin liebt besonders den Laser-Run

Dabei ist Charlotte Keister erst vor fünf Jahren zum Modernen Fünfkampf gekommen. „Ich bin früher geschwommen, war dann verletzt und hab geguckt, was es auf dem Olympia-Gelände noch so gibt“, erzählt die Schülerin der Poelchau-Schule. „Ich habe dann mal Fünfkampf ausprobiert und es hat mir gleich viel Spaß gemacht.“ Quasi Liebe auf den ersten Versuch.

Bis auf Schwimmen musste sie alle weiteren Disziplinen neu erlernen. Fechten, Obstacle (Hindernislauf) und den Laser-Run (Schießen und Laufen in Kombination). Letzterer ist mittlerweile ihre Lieblingsdisziplin. 30 Stunden pro Woche trainiert sie, immer mindestens drei Disziplinen an einem Tag. Das klingt komplex. Charlotte Keister lacht und winkt ab: „Bei einem Wettkampf findet das Finale in 90 Minuten statt, und innerhalb der eineinhalb Stunden dann der gesamte Fünfkampf hintereinander.“

Charlotte Keister liebt die Kombination aus Laufen und Schießen. © camera4 | Tilo Wiedensohler

Für ihre Zukunft hat sie klare Vorstellungen: 2028 steht das Abitur an, im selben Jahr liebäugelt sie mit einem Start bei den Olympischen Spielen in Los Angeles. „Da muss ich natürlich schauen, ob es schon klappt“, sagt Charlotte Keister, „2032 in Brisbane soll es dann aber auf jeden Fall klappen.“ Ihr Ziel: „Ich will Gold bei Olympia.“ Das Rezept dafür hat sie schon im Kopf.

Jeden zweiten Dienstag im Monat stellen wir Berlins Nachwuchssportler des Monats vor. Alles zur Wahl und Stimmabgabe unter www.morgenpost.de/nachwuchssportler.