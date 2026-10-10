Manuel Neuer hat in seiner langen Karriere einige Rekorde aufgestellt. An diesem Samstag war der Torhüter des FC Bayern unfreiwillig an der Entstehung einer neuen Bestmarke beteiligt.

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Im Bundesliga-Spiel der Münchener beim FC Augsburg gelang dem Gastgeber das schnellste Tor der Bundesliga-Geschichte. Robin Fellhauer brachte den FCA nach gerade einmal acht Sekunden in Führung – nach einem dicken Patzer von Neuer.

Augsburger Robin Fellhauer erzielt gegen FC Bayern schnellstes Bundesliga-Tor

Die Bayern führten den Anstoß aus und spielten direkt auf Neuer zurück, der den heranstürmenden Fellhauer wohl überchippen wollte. Doch Neuer traf Fellhauer am Rücken. Er kam an den Ball und schob ihn ins leere Tor. Neuer konnte nur noch vergebens hinter dem Augsburger Angreifer hereilen. Anschließend hob der 40-Jährige die Arme zu einer entschuldigenden Geste. „Eine schlechte Ballannahme, er wirkte da etwas übermotiviert“, sagte TV-Experte Michael Ballack in der Halbzeitpause bei Dazn und bezeichnete die Aktion als „Riesen-Fehler“ und „unnötig“ von Neuer.

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Damit sicherte sich Fellhauer einen Platz ganz oben im Geschichtsbuch der Bundesliga. Mit seinem Acht-Sekunden-Tor löste der 28-Jährige die bisherigen Rekordhalter Kevin Volland (2015/16 für Hoffenheim gegen Bayern) und Karim Bellarabi (2014/15 für Leverkusen gegen BVB) ab. Sie hatten jeweils nach neun Sekunden getroffen.

Kurios: Es war bereits das dritte Mal Bayern-Gastspiel in Augsburg, bei dem der Rekordmeister ein Gegentor in der ersten Minute hinnehmen musste. Im Februar 2019 gab es nach zwölf Sekunden ein Eigentor von Leon Goretzka. Im Oktober 2019 traf Marco Richter nach wenigen Sekunden für den FCA.

Die schnellsten Tore der Bundesliga-Geschichte