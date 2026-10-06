Die deutsche U21-Auswahl darf sich zum Abschluss der EM-Qualifikation auf ihre größte Kulisse bei einem Heimspiel seit 20 Jahren freuen. Bis Montagmorgen waren für die Partie gegen Georgien in Bielefeld (Dienstag, 18 Uhr/ProSiebenMaxx) bereits 17.166 Tickets verkauft worden, wie ein Sprecher des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) mitteilte. Das sei Motivation und kein zusätzlicher Druck für seine Mannschaft, sagte Trainer Antonio Di Salvo: „Wir wissen alle, dass es ein besonderes Spiel ist.“

Wir begleiten die Partie heute ab 18 Uhr im Live-Ticker

D Deutschland U21 Deutschland U21 1 : 0 G Georgien U21 Georgien U21 Live Jan Niklas Scheifers Nächste Dicke Chance! Darvich geht im Strafraum rechts dynamisch ins Eins gegen Eins und bringt den Ball rein. Der Ball kommt Pejcinovic leicht in den Rücken, der Stuttgarter hält trotzdem den Fuß rein und schaufelt drüber. Hinter ihm wäre Tresoldi deutlich besser positioniert gewesen. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Jan Niklas Scheifers Über Brunner kommt der Ball zu Aseko, dessen Schuss aus der Distanz wird aber zur Ecke geblockt. Nach dieser landet der Ball bei Darvich direkt vor dem Tor, aber der Elversberger schaltet nicht rechtzeitig und kommt nicht ans Spielgerät. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Jan Niklas Scheifers Jetzt wieder Deutschland: Linksverteidiger Lukas Ullrich läuft mit viel Wiese vor sich nach vorn, verpasst vor dem Strafraum aber das Abspiel. Er probiert es selbst, trifft den Ball aber nicht richtig – deutlich rechts am georgischen Tor vorbei. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Jan Niklas Scheifers Fehler im deutschen Aufbauspiel, Georgiens Mittelstürmer Deisadze läuft über links auf das DFB-Gehäuse zu, zielt aber von Quarshie bedrängt knapp rechts am Tor vorbei. Beste Chance für Georgien bisher! Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Jan Niklas Scheifers Kein Tor! Quarshie steigt nach einer Ecke am höchsten und köpft den Ball ein. Aber Darvich zieht im Strafraum am Gegenspieler – der Schiri entscheidet auf Offensivfoul. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Jan Niklas Scheifers Di Salvo hat übrigens in der Pause auf Wechsel verzichtet, es geht weiter mit derselben deutschen Elf. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Jan Niklas Scheifers Es geht weiter, Georgien hat angestoßen. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Jan Niklas Scheifers Und jetzt ist Halbzeit. Deutschland führt verdient mit 1:0, doch niemand sollte die Georgier hier unterschätzen. Weil Griechenland ebenfalls führt, würde ein Remis nur Platz zwei und damit den Gang in die Playoffs bedeuten. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Jan Niklas Scheifers Das war gefährlich! Ein Halbfeldball segelt in Brunners Rücken, doch der deutsche Angreifer kommt im eigenen Strafraum gerade so mit einer riskanten Grätsche vor seinem Gegenspieler an den Ball und kann klären. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Jan Niklas Scheifers Und plötzlich die Riesenchance zum 2:0! Nach einem Freistoß in Eckennähe fällt der Ball Tresoldi vor die Füße. Der Mittelstürmer nimmt das Leder Vollspann, aber Keeper Beruashvili wirft alles rein und hält stark. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Jan Niklas Scheifers Einmal trifft Tresoldi den Ball nicht richtig, dann kommt ein Steckpass nicht durch und eine Flanke geht ins Nichts - gerade sind die deutschen Offensivbemühungen ziemlich fahrig. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Jan Niklas Scheifers Das Spiel ist jetzt etwas abgeflacht, Georgien hat recht viel Ballbesitz - Di Salvos Mannschaft hat hier aber auch keine Eile nachzulegen. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Jan Niklas Scheifers Im Parallelspiel führen die Griechen 1:0 gegen Nordirland und sind damit wieder mit Deutschland gleichgezogen. Tresoldi und Co. sollten den Sieg also besser über die Bühne bringen, sonst müssen sie in die Playoffs. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Jan Niklas Scheifers Jetzt haben die Georgier mal ein bisschen den Ball, vermutlich die längste Staffete seit Anpfiff. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Jan Niklas Scheifers Tresoldi probiert es aus der Distanz, zielt aber knapp zu hoch. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Mehr laden Tickaroo Live Blog Software

Jan Niklas Scheifers Zur Mannschaft: Vor allem die deutsche Offensive um Top-Torjäger Nicolo Tresoldi kann sich sehen lassen. Diese Startelf bietet Di Salvo in Bielefeld auf:



Backhaus - Baum, Collins, Quarshie, Ullrich - Kemlein, Aseko, Darvich, Pejcinovic, Brunner - Tresoldi



Georgien spielt mit dieser Elf:



Beruashvili - Narimanidze, Amisulashvili, Giunashvili, Bukia - Salia, Dadiani, Lordkipanidze, Basiladze - Doltmurziev, Deisadze Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Jan Niklas Scheifers Die Ausgangslage: Deutschland führt seine Quali-Gruppe mit 24 Zählern punktgleich mit den zweitplatzierten Griechen an – bei einem Sieg ist die Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo sicher für die Endrunde im Sommer 2027 qualifiziert. Gegner Georgien hat als Vierter mit zehn Punkten keine Chance mehr auf eine EM-Teilnahme. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Jan Niklas Scheifers Hallo zusammen! Hier begleiten wir das EM-Qualifikationsspiel der deutschen U21-Nationalmannschaft gegen Georgien live im Ticker. Anstoß auf der Bielefelder Alm ist gleich um 18 Uhr. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Tickaroo Live Blog Software

Mit einem Sieg hätte die deutsche Auswahl Platz eins in der Qualifikations-Gruppe und damit das direkte Ticket zur Endrunde sicher. „Das ist unser Ziel“, sagte Di Salvo. Verfolger Griechenland tritt parallel in Nordirland an. Die EM-Endrunde findet kommenden Sommer in Albanien und Serbien statt.

Mehr als 17.000 Fans verfolgen an diesem Dienstag das Spiel der deutschen U21-Auswahl gegen Georgien im Stadion von Arminia Bielefeld. © firo | Jürgen Fromme

Als die deutsche U21 im Oktober 2006 in Leverkusen gegen England spielte, waren 20.800 Zuschauer dabei. Die bisherige Heim-Rekordkulisse gab‘s bei der Partie gegen Spanien in Augsburg 1982, damals sahen 28.000 Menschen zu.

Besonderes Spiel für U21-Trainer Di Salvo

Auch für den gebürtigen Ostwestfalen Di Salvo selbst ist die Partie in Bielefeld eine besondere. Seine Eltern, sein Bruder und auch einige Freunde würden ins Stadion kommen, um die Mannschaft zu unterstützen, kündigte er an. Gegner Georgien, aktuell Tabellenvierter in der Gruppe F, habe sich bisher „unter Wert verkauft“, warnte der Coach. Auch seiner Mannschaft hätten es die Georgier beim 2:0-Auswärtssieg im Hinspiel schwer gemacht, meinte der 47-Jährige.

Donnerstag Eiszeit – der Eisbären-Newsletter Jeden Donnerstag alles Wichtige von den Eisbären Berlin – Highlights, News und spannende Einblicke. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Vielen Dank!

Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken. Newsletter bereits abonniert! Mit dieser E-Mail-Adresse haben Sie den Newsletter „Eiszeit – der Eisbären-Newsletter“ bereits abonniert. Eine Übersicht all unserer Newsletter finden Sie hier.

Nach der Verletzung des Augsburgers Noahkai Banks (Knie) musste auch Linus Gechter (Hertha BSC) mit einer Grippe vorzeitig abreisen. Für Banks und den zum A-Kader rübergewechselten Tom Bischof hatte Di Salvo bereits am Sonntag Tim Drexler (RB Salzburg) und Cajetan Lenz (TSG Hoffenheim) nachnominiert, am Montag stieß zudem noch Nnamdi Collins (Eintracht Frankfurt) zum Team. Bei Louey Ben Farhat (Karlsruher SC) wartete der DFB bis zuletzt noch immer auf die Spielgenehmigung seitens der Fifa.