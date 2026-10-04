Die deutsche Nationalmannschaft spielte am Abend in Thessaloniki 0:0 gegen Griechenland .

spielte am Abend in Thessaloniki 0:0 gegen . Die Mannschaft von Bundestrainer Jürgen Klopp zeigte über weite Strecken eine gute Vorstellung.

Verbessern muss sich die DFB-Elf aber noch in puncto Abschluss. Sie betrieb hohen Aufwand, belohnte sich aber nicht.

Die Revanche ist missglückt – Jürgen Klopp hat mit der Fußball-Nationalmannschaft nach dem zweiten Griechen-Frust nicht in die Erfolgsspur gefunden. Eine Woche nach dem 0:1 in Augsburg reichte es im schnellen Rückspiel in Thessaloniki nur zu einem torlosen Unentschieden. Der Bundestrainer kommt damit bei seinem Vier-Spiele-Start in der Nations League nur auf fünf Punkte und rangiert in Gruppe 2 auf Platz drei hinter den Niederlanden und Griechenland. Das würde nicht zum Einzug ins Viertelfinale reichen.

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Mitte November geht es für Klopp mit den Gruppenspielen in Serbien und zum Abschluss in Berlin gegen die Niederlande weiter. Dann wird der 59-Jährige nicht mehr mit zwei Kadern und etlichen Neulingen experimentieren, sondern mit einem A-Team um Kapitän Joshua Kimmich den Sechs-Punkte-Endspurt anstreben. Der in der Abschlusstabelle womöglich ausschlaggebende direkte Vergleich mit den Griechen bei Punktegleichheit ist schon verloren.