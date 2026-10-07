Bis zum 9. Oktober ruht der Ball in der Bundesliga. Stattdessen stehen vier Länderspiele des DFB-Teams in der Nations League auf dem Programm.

Die deutsche Nationalmannschaft spielte am Donnerstag in Amsterdam gegen die Niederlande. Bei der Premiere des neuen Bundestrainers Jürgen Klopp gab es ein wildes 1:1-Remis.

Am Sonntag gab es dann den ersten echten Dämpfer. In Augsburg verlor die Klopp-Elf mit 0:1 gegen Griechenland.

Der Bundesliga-Auftakt ist Geschichte, der 4. Spieltag ist absolviert. Erst am 9. Oktober geht es in der Liga mit dem Spiel zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen weiter. Nun sind alle Augen in Fußball-Deutschland auf die Nationalmannschaft mit dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp gerichtet.

DFB-Liveblog: Alle Infos zur Nationalmannschaft in der XXL-Länderspielpause

Jan Niklas Scheifers Deutschland rutscht weiter ab Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat auch unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp in der Weltrangliste an Boden verloren. In dem vom Weltverband Fifa veröffentlichten Ranking findet sich die DFB-Auswahl auf Platz 13 wieder – und damit einen Rang schlechter als nach dem WM-Aus im Sechzehntelfinale. Unter Klopp hatte Deutschland in vier Spielen der Nations League nur einen Sieg geholt. Weltmeister Spanien baute seinen Vorsprung weiter aus. Auf den Plätzen zwei und drei liegen weiterhin Argentinien und Frankreich, England folgt als Vierter. Trotz des Wirbels um die Ausbootung von Superstar Cristiano Ronaldo machte Portugal den größten Sprung in den Top Ten. Der Ex-Europameister verbesserte sich vom siebten auf den fünften Rang. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Nils Balke-Barton Matthäus über DFB-Elf: „Haben das Potenzial“ Lothar Matthäus hat nach dem Einstand des neuen Bundestrainers eine insgesamt positive Bilanz gezogen. „Jürgen Klopp hat für jede Position eine Auswahl an sehr, sehr guten Spielern. Ich glaube, wir haben das Potenzial, mit dieser Nationalmannschaft viel Freude zu haben“, sagte der deutsche Fußball-Rekordnationalspieler nach dem 0:0 der DFB-Auswahl in der Nations League in Griechenland bei RTL. „Ich habe einen sehr positiven Eindruck. Seine positive Art überträgt sich einfach auf die Spieler“, schwärmte Matthäus (65) von Klopp. Er übte aber auch Kritik: „Leider hat die Punkteausbeute nicht gestimmt, wir können mit der Punkteausbeute nicht zufrieden sein." Klopp gewann gegen die Niederlande (1:1), Griechenland (0:1/0:0) und Serbien (2:0) nur eines seiner ersten vier Spiele. Seine Mannschaft muss als Dritter ihrer Vorrundengruppe in der Nationenliga um den angestrebten Viertelfinaleinzug bangen. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Nils Balke-Barton Vier Spiele unter Jürgen Klopp – dreimal nicht verloren. Oder auch: dreimal nicht gewonnen. So unterschiedlich man den Auftakt unter dem neuen Bundestrainer bewerten kann, so unterschiedlich waren auch die Leistungen der deutschen Nationalspieler beim 0:0 in Thessaloniki gegen Griechenland. Die Einzelkritik. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Alle Infos zum Griechenland-Spiel gibt es HIER

Klopp verkündet Torwart-Entscheidung: Alle Infos zum Griechenland-Spiel Wer steht im Rückspiel gegen Griechenland im Tor der deutschen Mannschaft? Klopp verriet am Tag vor dem Spiel zwei Startelf-Details. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Damit ist die Pressekonferenz beendet. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Pavlović: „Am Ende entscheidet der Trainer, was für eine Rolle ich habe. Ich möchte meine Qualitäten ins Team einbringen: das Spiel vor mir haben und kontrollieren, defensiv voll pressen und in die Zweikämpfe gehen."

Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Plötzlich singt Klopp: "Ohne Otto, wär' das nicht passiert" Klopp über den Vergleich der griechischen Nationalmannschaft mit der von 2004: „Defensiv taktisch hohes Niveau, am Ende hat Charisteas das Ding reingehauen. Ich kann mich nicht genau erinnern. Aber jetzt ist es eine Ansammlung von ganz tollen Fußballern. Das muss man nicht vergleichen. Jetzt ist es eine tolle Mannschaft. Von damals reicht mein Gedächtnis nicht. Den großen Titel haben sie mit Otto Rehhagel geholt. Da haben wir auch Anteil dran."

Klopp singt: "Ohne Otto, wär' das nicht passiert."

Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Klopp über die erneute Nominierung von Jonas Urbig für die Startelf, der anders als Finn Dahmen oder Noah Atubolu in seinem Verein nicht regelmäßig spielt. Mit einem Nummer-eins-Status habe das nichts zu tun. „Woanders kriegen die Jungs im Verein Spielpraxis, bei uns in der Nationalmannschaft: all inclusive."

Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Pavlović über Tom Bischof und Florian Wirtz als Mittelfeldpartner: „Es hat viel Spaß gemacht, mit den beiden zu zocken. Man kann sehen, dass wir drei mit dem Ball was draufhaben. Flo hat in der Offensive alle Freiheiten, die er haben will, wir halten den Rücken frei."

Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Zu den neuen Diskussionen um Joshua Kimmich geht Klopp auf Distanz. Der Bundestrainer macht klar, dass niemand automatisch gesetzt sei: „Warum sollte in der Zukunft ein Spieler immer spielen?" Über die Anforderungen im Mittelfeld sagt er: „Man braucht unterschiedliche Strukturen, man braucht Führung, man braucht laufstarke Spieler, man braucht kreative Spieler."



Bei der Diskussion gebe er "jetzt schon auf. Macht, was ihr wollt. Ich bin happy mit der Situation und unseren Spielern." Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Klopp über seinen früheren Liverpooler Spieler Kostas Tzimikas: „Was er gelernt hat, werden wir sehen. Als wir uns getroffen haben, haben wir nicht über Fußball gesprochen. Für morgen hoffen wir – nichts."

Aleks Pavlovic wird im Mittelfeld auflaufen. „Er kann sich jetzt nicht mehr aus der Mannschaft quatschen.“ Darüber hinaus wolle Klopp eine Elf bringen, die "eine große Chance hat, das Spiel zu gewinnen."



„Wenn man ganz ehrlich ist, hätten alle Spieler im Camp verdient zu spielen.“ Nur hinten deutet er einen Engpass an: „Da wir die Position mehr oder weniger zweiter Innenverteidiger bei Schlotterbeck war, hat man, muss man ein bisschen gucken.“

Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Klopp sagt über seine Rückkehr auf die Trainerbank, er habe in der Zeit ohne Job nichts vermisst – ehrlich. Aber seitdem er es wieder mache, wisse er, dass er es immer noch liebe.

Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Griechenlands 2:2 gegen die Niederlande habe Aufschluss gegeben. Klopp erwartet teils einen defensiv eingestellten Gegner. Wenn die eigene Mannschaft gut spiele, werde Griechenland im tiefen Block verteidigen müssen. Für Klopp sei das eine goldene Generation des Landes. "Es war eine schwierige Nacht für uns. Aber das wusste ich auch schon Spiel. Wir haben gehört, dass Tzolis nicht spielen wird. Wir hoffen, dass er schnell zurückkommt."

Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Klopp kündigt an, dass es diesmal keinen Torwartwechsel geben werde. Jonas Urbig dürfte also wieder zwischen den Pfosten stehen.

Bei Lennart Karl habe man die Belastung zuletzt mit dem FC Bayern abgestimmt, deshalb stand er nur im zweiten Kader. Es sei der gegenteilige Fall wie Serge Gnabry, der ebenfalls aus Steuerungsgründen nun zurückreiste. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Man sei froh, hier zu sein, sagt Klopp, der als Trainer tatsächlich noch nie in Thessaloniki antrat. „Wir wollen ein besseres Ergebnis als vor einer Woche. Die Griechen haben ein taktisch diszipliniertes Spiel gemacht. Gegen Serbien sah es von uns schon besser aus. Mehr davon – dann wären wir ein besserer Gegner für Griechenland."



Pavlovic erwartet eine heiße Stimmung. "Auch wenn es nicht sehr viele Zuschauer sein werden, kann ich mir sehr gut vorstellen, wie die Atmosphäre sein wird."







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Bereits am Sonntag sind die ersten Nationalspieler am DFB-Campus in Herzogenaurach eingetroffen. An diesem Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) steht dann das erste Nations-League-Spiel gegen die Niederlande in Amsterdam an. Jürgen Klopp setzt in seiner neuen Funktion auf ein Jobsharing-Modell und hat 44 Spieler berufen. Der Großteil von ihnen wird in jeweils zwei Nations-League-Partien zum Aufgebot zählen. Spannend: Der langjährige Liverpool-Trainer hat insgesamt 16 Debütanten in seinen Kader berufen.

Gute Laune: Jürgen Klopp verkörpert vor dem Nations-League-Spiel in den Niederlanden die Aufbruchstimmung im DFB-Team. © Federico Gambarini/dpa | Federico Gambarini

„Ich kann nicht versprechen, dass wir die nächsten vier Spiele gewinnen. Ich wäre schon happy, wenn man uns ansieht, dass wir es wirklich wollen“, sagte Klopp im Rahmen der Kader-Bekanntgabe. Nach dem dritten WM-Debakel in Serie sind die Ansprüche beim viermaligen Weltmeister bescheidener geworden. Doch der 59-Jährige soll mit seiner schier unbändigen Energie wieder für Aufbruchstimmung sorgen. „Es ist hier eine ganz hohe fußballerische Qualität, aber jetzt müssen wir erst einmal über die Art und Weise kommen“, sagte Klopp und bat um Geduld: „Wir brauchen Zeit.“

Doch wie läuft es tatsächlich in den Spielen in den Niederlanden (24. September), gegen Griechenland (27. September, 20.45 Uhr/ARD), gegen Serbien (1. Oktober, 20.45 Uhr/ZDF) und in Griechenland (4. Oktober, 20.45 Uhr/RTL)?

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In diesem Liveblog werden wir Sie während der XXL-Länderspielpause über aktuelle Stimmen und Entwicklungen rund um die ersten vier Spiele unter Bundestrainer Jürgen Klopp informieren. Schauen Sie am besten regelmäßig vorbei. (mit sid/dpa)