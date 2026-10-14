  • Vier Länderspiele bestritt die deutsche Nationalmannschaft in der XXL‑Länderspielpause im September und Oktober.
  • Bei der Premiere von Jürgen Klopp als Bundestrainer gab es ein 1:1 gegen die Niederlande, gefolgt von einer 0:1-Pleite gegen Griechenland.
  • Nach einem 2:0 gegen Serbien und dem 0:0 im zweiten Spiel gegen Griechenland fällt die erste Klopp-Bilanz wechselhaft aus.

Die XXL‑Länderspielpause ist beendet, erste Eindrücke von der DFB-Elf unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp sind gesammelt. Der nächste Langzeit-Lehrgang steht bereits im November an. Hier versorgen wir Sie weiter mit allen Infos zur deutschen Nationalmannschaft.

DFB-Liveblog: Alle Infos zur Nationalmannschaft in der XXL-Länderspielpause

Bereits am Sonntag sind die ersten Nationalspieler am DFB-Campus in Herzogenaurach eingetroffen. An diesem Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) steht dann das erste Nations-League-Spiel gegen die Niederlande in Amsterdam an. Jürgen Klopp setzt in seiner neuen Funktion auf ein Jobsharing-Modell und hat 44 Spieler berufen. Der Großteil von ihnen wird in jeweils zwei Nations-League-Partien zum Aufgebot zählen. Spannend: Der langjährige Liverpool-Trainer hat insgesamt 16 Debütanten in seinen Kader berufen.

Fußball-Nationalmannschaft: Training
Gute Laune: Jürgen Klopp verkörpert vor dem Nations-League-Spiel in den Niederlanden die Aufbruchstimmung im DFB-Team.© Federico Gambarini/dpa | Federico Gambarini

„Ich kann nicht versprechen, dass wir die nächsten vier Spiele gewinnen. Ich wäre schon happy, wenn man uns ansieht, dass wir es wirklich wollen“, sagte Klopp im Rahmen der Kader-Bekanntgabe. Nach dem dritten WM-Debakel in Serie sind die Ansprüche beim viermaligen Weltmeister bescheidener geworden. Doch der 59-Jährige soll mit seiner schier unbändigen Energie wieder für Aufbruchstimmung sorgen. „Es ist hier eine ganz hohe fußballerische Qualität, aber jetzt müssen wir erst einmal über die Art und Weise kommen“, sagte Klopp und bat um Geduld: „Wir brauchen Zeit.“

Doch wie läuft es tatsächlich in den Spielen in den Niederlanden (24. September), gegen Griechenland (27. September, 20.45 Uhr/ARD), gegen Serbien (1. Oktober, 20.45 Uhr/ZDF) und in Griechenland (4. Oktober, 20.45 Uhr/RTL)?

Donnerstag

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In diesem Liveblog werden wir Sie während der XXL-Länderspielpause über aktuelle Stimmen und Entwicklungen rund um die ersten vier Spiele unter Bundestrainer Jürgen Klopp informieren. Schauen Sie am besten regelmäßig vorbei. (mit sid/dpa)