Berlin. Sophia Meyer ist Berlins Nachwuchssportlerin im Januar. Irgendwann will die Windsurferin in die großen Fußstapfen ihres Vaters treten.

Sophia Meyer ist wieder auf dem Sprung. Schon bald fliegt die 18-jährige Windsurferin nach Japan, erst kürzlich war sie im Trainingslager auf Lanzarote, davor für Wettrennen in Cadiz, Brasilien, Silverplana in der Schweiz ─ bis es irgendwann in den wärmeren Monaten zurück ins bodenständige Kiel geht. Immer dort, wo der Wind sich hebt.