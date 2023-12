Berlin. Es ist der wichtigste Nachwuchspreis im Berliner Sport. Bis zum 8. Januar 2024 können Sie abstimmen, wer Ihre Nummer eins 2023 ist.

Wer gewinnt den wichtigsten Nachwuchspreis im Berliner Sport? Vom 27. Dezember 2023 bis zum 8. Januar 2024 wählen die Berlinerinnen und Berliner wieder aus den Nachwuchssportlerinnen und Nachwuchssportlern des Monats ihre Nummer eins des Jahres 2023.

Die vom Landessportbund Berlin, dem Olympiastützpunkt Berlin, der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie und der Berliner Sparkasse initiierte Auszeichnung würdigt die nationalen und internationalen Leistungen der Top-Talente aus der Sportmetropole.

Wer hat sich Ihrer Meinung nach in diesem Jahr durch herausragende sportliche Leistungen hervorgetan? Stimmen Sie hier für Ihre Favoritin oder Ihren Favoriten ab. Diese sind in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.

(1) Zümra Cansin Aktas (Karate)

Zümra Cansin Aktas betreibt den Karate-Sport. © TOP Sportmarketing Berlin GmbH | Top Sportmarketing Berlin GmbH

Grund der Nominierung: Zümra hat bei den Deutschen Karate-Meisterschaften der Schülerinnen den 2. Platz belegt.

Zümra Cansin Aktas, 13 Jahre

· Trainer: Veysel Bugur

· Schule: Oberschule Lina Morgenstern

· Verein: SC Banzai Berlin

· Karate seit: 2013

· Bisherige sportliche Erfolge:

o Mehrfache Berliner Meisterin und Vize Deutsche Meisterin

o Erfolgreichste Sportlerin des Jahres 2023 aus Banzai, U14

· Hobbys: Karate, schwimmen, malen und zeichnen

· Sportliche Ziele: Ich möchte mich in Bereich Karate noch mehr entwickeln, besser werden und mein größtes Ziel ist es Weltmeisterin zu werden.

· Lebensmotto: Wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren.

Hier abstimmen

(2) Neele Frieda Göpelt (Eisschnelllauf)

Die Eisschnellläuferin Neele Göpelt. © camera4 | Tilo Wiedensohler

Grund der Nominierung: Neele hat beim diesjährigen Deutschland-Cup in Erfurt den 2. Platz im Mehrkampf erzielt.

Neele Frieda Göpelt, 15 Jahre

· Trainer: Herr König

· Schule: Schul- und Leistungssportzentrum Berlin

· Verein: Eissportverein Berlin `08 e.V.

· Eisschnelllauf seit: 2012

· Bisherige sportliche Erfolge:

o 5fache Deutsche Meisterin im Eisschnelllauf 2022

· Hobbys: Lesen

· Sportliche Ziele: Olympiasieg

Hier abstimmen

(3) Tamino Hensel (Schwimmen)

Der Schwimmer Tamino Hensel. © Tilo Wiedensohler/camera4 | Tilo Wiedensohler

Grund der Nominierung: Tamino hat bei der Deutschen Juniorenmeisterschaft zweimal den 1. Platz belegt.

Tamino Hensel, 13 Jahre

· Trainer: Martin Dautz

· Schule: Schul- und Leistungssportzentrum Berlin

· Verein: Aqua Berlin

· Schwimmen seit: 2016

· Bisherige sportliche Erfolge:

o 1. Platz Deutsche Jahrgangsmeisterschaften in 200m und 400m Lagen

o 2x Vizemeister bei den DJM und 3. Platz

o 8x Berliner Meister Langbahn

o 7xBerliner Meister Kurzbahn

o 3 Platz DJMM

· Hobbys: Schwimmen und wenn noch etwas Zeit bleibt Lesen, Tischtennis, Basketball und alles, was mit Sport zu tun hat

· Sportliche Ziele: Einmal bei Olympia dabei sein

· Lebensmotto: Alles mit Spaß genießen! Wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren.

Hier abstimmen

(4) Arthur Hoppe (Kanurennsport)

Arthur Hoppe im Canadier. © Tilo Wiedensohler/camera4 | Tilo Wiedensohler

Grund der Nominierung: Arthur wurde in diesem Jahr vierfacher Deutscher Schülermeister.

Arthur Hoppe, 14 Jahre

· Trainer: André Heinrich, Kerstin Feister, Heiko Oldag

· Schule: Flatow Oberschule

· Verein: Grünauer Kanuverein 1990 e.V.

· Kanurennsport seit: seit 2019, davor 4 Jahre Karate

· Bisherige sportliche Erfolge:

o 4x Deutscher Meister 2023

o 3x Deutscher Meister 2022

· Hobbys: Sport, Computer spielen, mit Freunden treffen

· Sportliche Ziele: Teilnahme an Olympischen Spielen

· Lebensmotto: never back down, never give up

Hier abstimmen

(5) Lotti Hubert (Wasserspringen)

Die Wasserspringerin Berlin Lotti Hubert. © camera4 | Tilo Wiedensohler

Grund der Nominierung: Lotti wurde Junioren-Weltmeisterin vom 1m-Brett.

Lotti Hubert, 19 Jahre

· Trainer: Michel Annas

· Schule: Schul- und Leistungssportzentrum

· Verein: Berliner TSC

· Wasserspringen seit: 2011

· Bisherige sportliche Erfolge:

o Deutsche Vizemeisterin vom 1m Brett (1. Erfolg im Erwachsenenbereich)

o Jugendweltmeisterin vom 1m-Brett

o Jugendeuropameisterin vom 3m-Brett

o Vize-Jugendeuropameisterin vom 1m-Brett

· Hobbys: viel Zeit mit meinen Liebsten verbringen, kochen/backen, lesen

· Sportliche Ziele: Mein Können bei der EM und WM der Erwachsenen zeigen

Hier abstimmen

(6) Franz Lasch (Segeln)

Der Segler Franz Lasch. © Tilo Wiedensohler/camera4 | Tilo Wiedensohler

Grund der Nominierung: Franz hat bei der Internationalen Deutschen Meisterschaft (IDM) in der Klasse „ILCA 6 - men“ in der Altersklasse U15 den 1. Platz erreicht und wurde somit auch Gesamt-Deutscher Meister.

Franz Lasch, 15 Jahre

· Trainer: Olaf Koppin

· Schule: MERIAN-Schule

· Verein: Verein Seglerhaus am Wannsee (VSaW)

· Segeln (ILCA6) seit: seit 2014

· Bisherige sportliche Erfolge:

o 2022 3.Platz Internationale Deutsche Jüngstenmeisterschaft ILCA 4

o 2023 1.Platz Internationale Deutsche Meisterschaft ILCA 6

· Hobbys: SEGELN, Schwimmen (Triathlon)

· Sportliche Ziele: 2024 EM Top3 U17-Wertung, Qualifikation WM

Hier abstimmen

(7) Luis Lenhart (Turnen)

Der Turner Luis Lenhart. © Tilo Wiedensohler/camera4 | Tilo Wiedensohler

Grund der Nominierung: Luis hat bei einem internationalen Turnier in der Schweiz den 3. Platz im Mehrkampf und den 2. Platz am Barren belegt.

Luis Lenhart, 17 Jahre

· Trainer: Steffen Jahn

· Schule: Schul- und Leistungssportzentrum Berlin

· Verein: TSV Berlin Wittenau / SC Berlin

· Turnen seit: 2011

· Bisherige sportliche Erfolge:

o Deutscher Jugendmeister am Barren 2023

o 2. Platz am Pferd beim Future Cup in Linz (Österreich) 2023

o 2. Platz Mehrkampf DJM 2018

o 2. Platz Barren Juniorstrophy 2022

o 3. Platz Mehrkampf Rheintalcup Schweiz 2023

o 2. Platz Barren Rheintalcup Schweiz 2023

· Hobbys: Motorradfahrern

· Sportliche Ziele: Spaß am Sport zu behalten und mich weiterentwickeln, an Herausforderungen zu wachsen

· Lebensmotto: Man kann nicht verlieren, entweder man gewinnt oder man sammelt Erfahrung.

(8) Leon Lucks (Wasserspringen)

Wasserspringen Berlin 08.05.2023 Juniorsportler des Monats Mai Nachwuchssportler Leon Lucks Foto: Tilo Wiedensohler/camera4 © Tilo Wiedensohler/camera4 | Tilo Wiedensohler

Grund der Nominierung: Leon hat bei der Deutschen Jugendmeisterschaft den Meistertitel sowohl vom 1m-Brett als auch vom 3m-Bret gewonnen.

Leon Lucks, 19 Jahre

· Trainer: Igor Gulov

· Schule: Schul- und Leistungssportzentrum Berlin

· Verein: Berliner TSC

· Wasserspringen seit: 2010

· Bisherige sportliche Erfolge:

o Mehrere Meistertitel bei den Deutschen Jugendmeisterschaften

o 4. Platz bei den Finals

o 8. Platz bei der Jugendeuropameisterschaft

· Hobbys: Wasserspringen, Angeln und mit Freunden auch mal zocken

· Sportliche Ziele: internationale Wettkämpfe im Erwachsenenbereich

· Lebensmotto: Alles, was du willst, ist auf der anderen Seite der Angst.

Hier abstimmen

(9) Philipp Quiel (Kanu Rennsport)

Der Kanute Philipp Quiel. © Juergen Engler | Juergen Engler

Grund der Nominierung: Philipp hat bei der Juniorenweltmeisterschaft über die 1.000 m den 3. Platz belegt.

Philipp Quiel, 18 Jahre

· Trainer: Felix Geisen

· Schule: Flatow-Oberschule Berlin

· Verein: Grünauer Kanuverein 1990 e.V. (GK90)

· Kanu Rennsport seit: 01.05.2015

· Bisherige sportliche Erfolge:

o 2. Platz bei der Junioren WM K2 1000m 2023

o 3. Platz bei der Junioren WM K1 1000m 2023

o 2. Platz bei der Junioren EM K2 500m 2023

· Hobbys: Formel 1 gucken, Computerspiele

· Sportliche Ziele: weiter durchziehen und hoffen, dass es weiter funktioniert

· Lebensmotto: Gebe niemals auf!

Hier abstimmen

(10) Linus Schwarz (Wasserspringen)

Der Wasserspringer Linus Schwarz. © TOP Sportmarketing Berlin GmbH | Top Sportmarketing Berlin GmbH

Grund der Nominierung: Linus wurde 4facher Deutscher Jugendmeister.

Linus Schwarz, 12 Jahre

· Trainer: Herr Büchner

· Schule: Schul- und Leistungssportzentrum Berlin

· Verein: TSC Berlin

· Wasserspringen seit: 2015

· Bisherige sportliche Erfolge:

o Diese Deutsche Meisterschaft mit allen Titeln

· Hobbys: Volleyball, Fußball

· Sportliche Ziele: Ich möchte unbedingt zur JEM und wie alle Sportler mal zu den Olympischen Spielen.

· Lebensmotto: Lächle und die Welt verändert sich.

Hier abstimmen

(11) Luk Theile (Rettungsschwimmen)

Der Rettungsschwimmer Luk Theile. © Tilo Wiedensohler/camera4 | Tilo Wiedensohler

Grund der Nominierung: Luk wurde Deutscher Meister im Rettungsschwimmen.

Luk Theile, 16 Jahre

· Trainer*in: Jeanette Libera-Körner, Thomas Körner

· Schule: ESAB Akademie

· Verein: DLRG Charlottenburg-Wilmersdorf

· Rettungssport seit: 2007

· Bisherige sportliche Erfolge:

o Deutscher Meister 2021 + 2023

o Teilnahme an der Junioren WM 2022 und der Junioren EM 2023

· Hobbys: Schwimmen

· Sportliche Ziele: Olympia 2032

· Lebensmotto: Immer gut gelaunt mein Bestes geben.

Hier abstimmen

(12) Mathilda Wendland (Wasserspringen)

Die Wasserspringerin Mathilda Wendland. © camera4 | Tilo Wiedensohler

Grund der Nominierung: Mathilda hat bei der Hallen-DM-Jugend B im Wettbewerb vom 1m-Brett den 1. Platz erzielt und sich somit den Titel Deutsche Meisterin gesichert.

Mathilda Wendland, 15 Jahre

· Trainer: Herr Hampel

· Schule: Schul- und Leistungssportzentrum Berlin

· Verein: Berliner TSC

· Wasserspringen seit: 2014

· Bisherige sportliche Erfolge:

o mehrfach Deutsche Meisterin in den Disziplinen 1m und 3m

o 2. Platz 3m und 1m beim 8 Nation Diving Meet in Lausanne

o 2. Platz 1m; 3. Platz 3m in Dresden beim Youth Diving Meet

o 2. Platz Team Event bei der Jugend Europameisterschaft in Kroatien

· Hobbys: In meiner Freizeit spiele ich sehr gerne Golf, um von dem stressigen Alltag abzuschalten, aber auch meiner Kreativität lasse ich am Wochenende freien Lauf. Und auch das Fotografieren macht mir riesigen Spaß.

· Sportliche Ziele: Ich möchte es nächstes Jahr wieder zur JEM schaffen. Langfristig ist Olympia 2028 mein größter Traum.

· Lebensmotto: Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren.

Hier abstimmen