Berlin. Der ehemalige Bundestrainer und Spandau-Präsident Hagen Stamm fordert von der Nationalmannschaft den maximalen Glauben an den Erfolg

Sie sind einer der erfolgreichsten Ballsportvereine in Europa: die Wasserfreunde Spandau 04. Mit ihren vielen Titeln haben insbesondere die Wasserballer national und international über viele Jahre für Furore gesorgt. Nach personellen Umbrüchen verpasste das Männerteam nun jedoch das Erreichen des Viertelfinals in der Champions League. Was das für die Mannschaft bedeutet, welche Ziele die Nationalmannschaft im Olympia-Jahr anstreben muss und wie wichtig die Erfolge der Wasserfreundinnen sind, darüber spricht Klub-Präsident und Ex-Bundestrainer Hagen Stamm (63) im Morgenpost-Interview.