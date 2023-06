Amundi German Masters: Europas beste Golferinnen am Seddiner See

Drei Berlinerinnen am Start bei den Amundi German Masters vom 15. bis 18. Juni auf der Golfanlage am Seddiner See

Startet bei den Amundi German Masters am Seddiner See: Chiara Noja

Weltklasse in Seddin Europas beste Golferinnen spielen am Seddiner See

Berlin. Golfspiel auf höchstem Niveau kann man ab Donnerstag live miterleben. Mit den Amundi German Masters findet vom 15. bis 18. Juni auf der Golfanlage am Seddiner See ein Turnier der Ladies European Tour statt - das einzige in Deutschland.

Neben internationalen Spitzengolferinnen wie Johanna Gustavsson (Schweden), Klara Davidson Spilkova (Tschechien) und Ana Pelaez Trivino (Spanien) sind auch elf deutsche Spielerinnen dabei, darunter die beiden Berliner Proetten Alexandra Försterling und Chiara Noja.

Als Amateurin hat dazu die 19-jährige Berlinerin Emily Krause aus dem Golfclub Wannsee eine Wild Card für das Turnier erhalten.

Einziges Turnier der Ladies European Tour in Deutschland

Wie ihre deutschen Kolleginnen Olivia Cowan und Leonie Harm hofft Chiara Noja auf den ganz besonderen Erfolg vor heimischen Fans. Im Sommer vergangenen Jahres gewann die erst 16-Jährige ihr erstes Turnier als Profi auf der Ladies European Tour.

Die deutsche Nachwuchshoffnung freut sich auf die Möglichkeit, Frauengolf in Deutschland mehr Aufmerksamkeit zu verleihen. „In Deutschland spielen wir immer etwas unter dem Radar. Wer die Spielerinnen live sieht, bekommt nicht nur tolles Golf geboten, sondern erlebt Spitzengolf hautnah“, so die in Berlin geborene Chiara Noja, die als Achtjährige in England mit dem Golfspiel angefangen hat. 2021 wechselte sie ins Profilager und lebt zur Zeit in Dubai.

Berlinerinnen hoffen auf Unterstützung der Golf-Fans

Alexandra Försterling kennt den Südplatz gut und hofft bei den Amundi German Masters auf eine Platzierung unter den Top fünf.

Foto: Mark Runnacles/LET

„Es ist ein gutes Gefühl, bei einem Turnier von Familie und Freunden umgeben zu sein, zu Hause schlafen zu können, eine vertraute Umgebung zu haben und zusätzlich die extra Portion Unterstützung auf der Runde zu spüren“, sagt die 23-jährige Alexandra Försterling aus dem Golfclub Berlin-Wannsee, die ihr erstes Jahr auf der Ladies European Tour absolviert und bisher zwei Platzierungen unter den Top 20 verbuchen konnte.

Gespielt wird auf dem von Robert Trent Jones jr. angelegten Südplatz des 1994 gegründeten Golf- und Country Club Seddiner See e.V. bei Michendorf. Auf dem 185 Hektar umfassenden Areal wurden mit zwei 18-Loch Meisterschaftsplätzen elf neue Seen angelegt sowie Tausende Bäume und Büsche angepflanzt. Die Artenvielfalt auf dem Golfplatz-Areal hat sich seit 1991 laut einem wissenschaftlichen Gutachten verdreifacht.

300.000 Euro Preisgeld bei den Amundi German Masters

„Wer zu uns kommt, erlebt nicht nur spektakuläres Golf, sondern einen tollen Tag in der Natur“, verspricht Clubmanager Jochen Hornig und hofft auf fünfstellige Zuschauerzahlen. Auf großes Publikumsinteresse durch die Nähe zu Berlin setzen auch Titelsponsor Amundi, Veranstalter U.COM Event, der Deutsche Golf Verband und die Vereinigung clubfreier Golfspieler, die im vergangenen Jahr für die Rückkehr des erstklassigen Frauenturniers nach Deutschland gesorgt hatten. Das Preisgeld beträgt insgesamt 300.000 Euro.

Zuschauer bei der Premiere der Amundi German Masters in 2022.

Foto: Frank Föhlinger

Tagestickets ab 10 Euro

Auf der Anlage gibt es an Foodtrucks und Bars verschiedene kulinarische Angebote und die Möglichkeit, die eigenen golferischen Fähigkeiten auszuprobieren.

Tagestickets kosten Donnerstag und Freitag zehn Euro, am Wochenende 20 Euro. Kinder unter zwölf Jahren erhalten freien Eintritt. Tickets unter www.amundigermanmasters.de

Anfahrt über den Fercher Weg 10, 14552 Michendorf. Kostenlose Besucherparkplätze sind vorhanden.

Das Golf-Event wird vom 15. bis 18. Juni live auf Sky Sport und auf www.golf.de übertragen.