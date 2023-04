Wer wird Berlins bester Nachwuchssportler im Mai?

Berlin. Nicht nur Berliner Spitzensportler*innen, sondern auch viele Nachwuchssportler*innen der Hauptstadt erbringen täglich herausragende sportliche Leistungen bei nationalen und internationalen Wettkämpfen.

Der Landessportbund Berlin und der Olympiastützpunkt Berlin möchten gemeinsam mit der Berliner Sparkasse und der Senatsverwaltung für Bildung, Jugennd und Familie diese Leistungen noch stärker würdigen. Eine Fachjury des LSB und des OSP nominiert monatlich die besten Berliner Nachwuchssportler*innen.

Wer hat sich Ihrer Meinung nach im jeweiligen Monat durch herausragende sportliche Leistungen hervorgetan?

Stimmen Sie ab!

Die Verkündung der Gewinner und die Preisübergabe finden dann am Monatsende statt.

Leni Hoffmann (Eisschnelllauf, 12 Jahre)

Grund der Nominierung: Leni hat bei der Jugend-Europameisterschaft den 2. Platz in der Gesamtwertung belegt.

Trainerin: Kathrin Stuewer

Schule: Schul- und Leistungssportzentrum Berlin

Verein: SCC Skating Berlin

Eisschnelllauf seit: 2016

Bisherige sportliche Erfolge:

2. Platz Viking Race 2023 (Vize-Europameisterin)

4-fache Deutsche Meisterin 2023

1. Platz DESG Nachwuchscup Dresden 2022 und 2023

1. Platz SCC Kids Cup on Ice 2023

1. Platz International Junior Team Cup 2023

1. Platz Pokal des Berliner TSC 2023

Siegerin M. Eicher Gedächtnis Cup Inzell 2021 und 2022

Berliner Meisterin 2020

Hobbys: Speedskating und Rennradfahren

Sportliche Ziele: Weiterhin so viel Spaß am Sport und WM- und Olympiateilnahme

>>> Hier abstimmen <<<

Leon Lucks (Wasserspringen, 18 Jahre)

Grund der Nominierung: Leon hat bei der Deutschen Jugendmeisterschaft den Meistertitel sowohl vom 1m-Brett als auch vom 3m-Bret gewonnen.

Trainer: Igor Gulov

Schule: Schul- und Leistungssportzentrum Berlin

Verein: Berliner TSC

Wasserspringen seit: 2010

Bisherige sportliche Erfolge:

Mehrere Meistertitel bei den Deutschen Jugendmeisterschaften

4. Platz bei den Finals

8. Platz bei der Jugendeuropameisterschaft

Hobbys: Wasserspringen, Angeln und mit Freunden auch mal zocken

Sportliche Ziele: internationale Wettkämpfe im Erwachsenenbereich

Lebensmotto: Alles was du willst, ist auf der anderen Seite der Angst.

>>> Hier abstimmen <<<

Nova Kienast (Leichtathletik, 15 Jahre)

Grund der Nominierung: Nova hat bei der Deutschen Jugendmeisterschaft den 2. Platz im Hammerwerfen erzielt.

Trainer: Thomas Brack

Schule: Sport- und Leistungssportzentrum Berlin

Verein: SV Preußen

Sportlich aktiv seit: Seit dem dritten Lebensjahr habe ich diverse Sportarten ausprobiert von Ballett über Tennis, Turnen und Ski fahren, bin ich schließlich mit 10 Jahren zur Leichtathletik gekommen also vor 4,5 Jahren. Mit 11 Jahren habe ich in einem BLV Feriencamp zum ersten Mal Hammerwurf ausprobiert und wurde von Vanessa Pfeiffer gesichtet als einzige die falsch herumdreht. Es scheint allerdings funktioniert zu haben, denn Vanessa hat mir die Kontaktdaten für das Wurfhaus gegeben und meinte ich könnte mich in 1- 2 Jahren melden ich war allerdings nicht ganz so geduldig. Ein paar Wochen später hatte ich dann mein erstes Probetraining im Sportforum.

Bisherige sportliche Erfolge:

Berliner Rekord U14

Berliner Rekord U16

Bestleistung: 65 m mit 3kg, 56 m mit 4kg

Top 2 in den Deutschen Bestenlisten bis einschließlich U18

Top 3 weltweit U18

Norddeutsche Meisterin 2020

Deutsche Vizemeisterin 2022 und 2023

Ehrenurkunde vom Bezirksamt Neukölln von Berlin

Hobbys: Neben Schule und Sport bleibt nicht viel Zeit für andere große Hobbies, aber ich interessiere mich sehr für Naturwissenschaften und Meditation, lese gerne und unternehme oft etwas mit meinen Freunden im Internat.

Sportliche Ziele: internationale Wettkämpfe zu starten

Lebensmotto: Höher, Schneller, Weiter.

>>> Hier abstimmen <<<

Soraya Sprenger (Leichtathletik, 16 Jahre)

Grund der Nominierung: Soraya hat bei der Deutschen Jugendmeisterschaft den 2. Platz im Diskuswerfen erzielt.

Trainer: Markus Münch

Schule: Schul- und Leistungssportzentrum Berlin

Verein: SCC Berlin

Leichtathletik (Diskuswerfen) seit: 2010

Bisherige sportliche Erfolge:

2.Platz U18 Deutsche Winterwurfmeisterschaft 2023

1. Platz U18 Norddeutsche Winterwurfmeisterschaft 2023

3. Platz U18 Deutsche Winterwurfmeisterschaft 2022

1. Platz U18 Süddeutsche Meisterschaft 2022

1. Platz U18 Baden-Württembergische Meisterschaft 2022

1. Platz U16 Deutsche Meisterin 2021

Hobbys: Musik, Sport allgemein, Kochen

Sportliche Ziele:

Kurzfristig: NK1 Norm werfen, Medaille bei der DM, EYOF-Teilnahme

Langfristig: Teilnahme bei EM/WM/Olympiade

Allgemein: Verletzungsfrei und gesund bleiben

Lebensmotto: Unterschätze niemanden - vor allem nicht dich selbst!

>>> Hier abstimmen <<<