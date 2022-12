Irre Mbappé-Show im Achtelfinale: Frankreich besiegt Polen

Doha. Der Weltmeister darf weiter auf die Titelverteidigung hoffen. Frankreich hat sich am Sonntagabend im Stadion Al-Thumama in Doha, indem einige von den 44.000 Plätzen frei blieben, 3:1 (1:0) gegen Polen durchgesetzt. Die Tore erzielten Olivier Giroud (44.) und Kylian Mbappé (75./90.). Der zweimalige Weltfußballer Robert Lewandowski verabschiedete sich stattdessen von der Weltmeisterschaft 2022 in Katar. In der Nachspielzeit (90. + 9) erzielte er den Anschlusstreffer per Hand-Elfmeter. Es war der zweite Versuch, beim gehaltenen ersten Strafstoß hatte sich Torwart Hugo Lloris zu früh von der Linie wegbewegt. Ob der 34-jährige Lewandowski noch einmal bei einer WM antreten wird, ist offen.

Das letzte Gruppenspiel hatte Frankreich überraschend gegen Tunesien (0:1) verloren, auch weil Trainer Didier Deschamps seinen Stars eine Pause gegönnt hatte. Nun kehrten Kylian Mbappé und Antoine Griezmann in die Startelf zurück. Auch Innenverteidiger Dayot Upamecano vom FC Bayern begann, er musste sich mit seinem ehemaligen Mannschaftskollegen beschäftigen: Robert Lewandowski.

Polen traut sich mehr als in der Gruppenphase

Dieser spielt mittlerweile für den FC Barcelona in Spanien, bei der polnischen Nationalmannschaft ist er der einzige Ausnahmekönner. Dementsprechend konzentrierte sich das Offensivspiel des Außenseiters auf den 34-Jährigen. In der 21. Minute näherte sich der Angreifer zum ersten Mal dem französischen Tor an, sein Weitschuss flog rechts vorbei. Viel fehlte nicht.

Polen traute sich mehr zu als noch in der Gruppenphase, als sich die Mannschaft von Trainer Czeslaw Michniewicz ins Achtelfinale gezittert und sich meist zurückgezogen hatte. Diesmal hatten die weißen Trikots phasenweise sogar deutlich häufiger den Ball als der Favorit. Und genügend Chancen, um selbst in Führung zu gehen. Vor allem in der 38. Minuten hätten Lewandowskis Mannschaftskollegen treffen müssen. Bartosz Bereszynski legte den Ball von der linken Seite in den Sechzehnmeterraum. Ein Aufpasser für Piotr Zielinski fehlte, sodass dieser zweimal unbedrängt schießen konnte, jedoch nicht an Torhüter Hugo Lloris vorbeikam. Den Nachschuss von Marcin Kaminski vom FC Schalke 04 rettete Raphael Varane auf der Linie. Zum Haareraufen. Lewandowski schüttelte ungläubig den Kopf, ehe er Zielinski aufmunterte.

Doch die vergebene Chance sollte sich noch rächen, denn Frankreich machte es am Ende der ersten Halbzeit besser. Schon in der in der 29. Minute wetzte Ousmane Dembélé über seine rechte Seite, legte quer, aber der grätschende Mittelstürmer Olivier Giroud schaffte es nicht, den Ball ins Tor zu drücken. Schiedsrichter Jesus Valenzuela pfiff ohnehin Abseits, wobei er dies vielleicht hätte zurücknehmen müssen. In der 36. Minute kurvte Mbappé durch den polnischen Sechzehnmeterraum, Torhüter Wojciech Szczesny lenkte dessen Schuss ins Aus.

Giroud nun Frankreich alleiniger Rekordtorschütze

Und als sich Polen noch über seine vergebene Großchance ärgerte, schlug der Weltmeister zu. Kylian Mbappé steckte den Ball durch auf Olivier Giroud. Jakub Kiwior wollte wohl auf Abseits spielen, was misslang. So konnte Giroud frei vor Torhüter Szczesny in die rechte Ecke schießen (44.). Der 36-Jährige ist nun mit seinem 52. Länderspieltreffer zum alleinigen Rekordtorschützen der französischen Nationalmannschaft aufgestiegen; Thierry Henry rutschte auf den zweiten Platz.

Frankreich kam die Führung entgegen. Die Spieler des deutschen Nachbarn konnten jetzt abwarten, was Polen zustande bringen würde und selbst auf Umschaltsituationen hoffen, um das Tempo von Dembélé auf der rechten und Mbappé auf der linken Seite auszunutzen. Wie in der 53. Minute, da marschierte Mbappé los, passte auf Adrien Rabiot, dessen Rückpass nicht genau genug platziert war. Polen wurde nun in die eigene Hälfte gedrückt. Wieder rauschte Mbappé los, dribbelte in die Mitte und hatte etwas Pech, dass sein abgefälschter Schuss rechts am Tor vorbei trudelte (56.). Nur eine Minute später traf Giroud per Fallrückzieher, doch Schiedsrichter Valenzuela hatte zuvor ein Foul von Varane erkannt.

Frankreich dominierte, ließ den Ball laufen. Mbappé und Dembélé präsentierten ein paar Kunststückchen, die letzte Effektivität fehlte jedoch. Bis zur 75. Minute, als Dembélé von rechts auf die linke Seite zu Mbappé spielte. Der Star von Paris Saint-Germain hatte viel Raum und Zeit, niemand wollte ihn bedrängen, sodass er den Ball in den linken Winkel fliegen ließ. Die Entscheidung. Sekunden nach Beginn der Nachspielzeit legte Mbappé noch mal nach mit einem Distanzschuss. Die Krönung am frühen Abend in Doha, die auch der späte Anschlusstreffer von Lewandowski nicht trübte.

