WM: Christina Grafs Live-Debüt - unaufgeregt und gut

Historische Premiere in der ARD: Zum ersten Mal kommentierte eine Frau ein WM-Spiel. Doch wie schlug sich Christina Graf? Eine TV-Kritik.

Essen. Eine historische Premiere hatte Christina Graf schon gefeiert – 2013 war sie die erste Frau, die bei Sky ein Spiel im deutschen Profifußball live kommentierte, in der 2. Bundesliga war das, als Jahn Regensburg auf Hertha BSC traf und sie noch für Sky arbeitete. Am Mittwoch kam eine weitere historische Premiere hinzu: Erstmals kommentierte in der ARD eine Frau ein WM-Spiel. Hätten Sie das gewusst?