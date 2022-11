WM: Infantino errichtet eine Mauer gegen die Kritiker

Am Mittwoch startet die deutsche Nationalmannschaft in die Fußball-WM 2022. Unser Reporter Kai Schiller hat die aktuellen News aus Katar.

Katar-Report: So bereitet sich Deutschland auf Japan vor

Fifa-Präsident Gianni Infantino verteidigt in einer bemerkenswerten Rede die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar und greift Europa an.