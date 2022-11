Wer wird Berlins bester Nachwuchssportler des Monats?

Delani Valencia Zamorano Calmels (Turnen, 9 Jahre)

Delani Valencia Zamorano Calmels

Grund der Nominierung: Delani hat beim diesjährigen Deutschlandpokal den 1. Platz gewonnen.

Trainer: Anja Neubert, Christian Klette

Schule: Obersee-Schule

Verein: TSG Steglitz / TTS Maxi Gnauck

Turnen seit: 2018

Bisherige sportliche Erfolge:

TTS Pokal 2022: 2. Platz

Bärchenpokal 2022: 3. Platz

Deutschlandpokal 2022: 1. Platz

TN-2022 Wettkampf: 1. Platz

Hobbys: Malen, Basteln

Sportliche Ziele: an Olympia teilnehmen

Lebensmotto: Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum.

Amaya El-Masri (Moderner Fünfkampf, 14 Jahre)

Amaya El-Masri

Grund der Nominierung: Amaya hat bei den Deutschen Meisterschaften der U15 den 1. Platz belegt hast.

Trainer: Ronja Steinborn, Peter Deutsch, Clara Cesarini

Schule: Sportschule im Olympiapark – Poelchau-Schule

Verein: TSV Spandau 1860

Moderner Fünfkampf seit: 2018

Bisherige sportliche Erfolge:

Bronze Team-Medaille bei der WM 2022

4. Platz bei der U17 DM 2022

EM-Teilnahme 2022

Deutscher Meistertitel U15 2022

Hobbys: Reiten, mit Freunden und der Familie etwas unternehmen, meine Tiere

Sportliche Ziele: Teilnahme an den Olympischen Spielen

Lebensmotto: Trust the progress – never give up!

Johanna Döhler (Para-Schwimmen, 12 Jahre)

Johanna Döhler

Grund der Nominierung: Johanna hat über 400m Lagen den Deutschen Rekord in der Startklasse S13 (Sehbehindert) erlangt.

Trainer: Benjamin Lück

Schule: SLZB

Verein: Berliner Schwimmteam

Para-Schwimmen seit: 2020

Bisherige sportliche Erfolge:

Deutscher Rekord 400m Lagen S13

Para Games Rostock

IDM 2021 + 2022

Deutsche Jugendmeisterin National Series 2021

Hobbys: Schwimmen, Reiten, Essen

Sportliche Ziele: einmal Paralympics Schwimmen - LA 2028 oder spätestens 2032 Brisbane

Lebensmotto: Ich seh mit dem Herzen gut!

Kathrin Krause (Judo, 17 Jahre)

Kathrin Krause

Grund der Nominierung: Kathrin hat bei den Deutschen Meisterschaften der U18 in Leipzig die Bronzemedaille im Wettbewerb bis 52Kg gewonnen.

Trainer: Herr Borkowski

Schule: SLZB

Verein: PSV Olympia Berlin

Judo seit: 2011

Bisherige sportliche Erfolge:

3. Platz Deutsche Meisterschaft U18 2022

3. Platz Deutsche Meisterschaft U21 2022

7. Platz European Cup Bielsko-Biala U18 2022

Teilnahme Europameisterschaft Porec U18 2022

Hobbys: Mit Freunden treffen, Musik hören

Sportliche Ziele: Olympische Spiele

Lebensmotto: Richte deine Aufmerksamkeit nicht auf das Problem, sondern auf die Lösung.

Mina Witt (Ringen, 16 Jahre)

Mina Witt

Grund der Nominierung: Mina hat bei den Deutschen Meisterschaften der Jugend den 1. Platz belegt.

Trainer: W. Gaul

Schule: Felix Mendelsohn Bartholdy Gymnasium

Verein: SV Preussen Berlin e.V

Ringen seit: 2014

Bisherige sportliche Erfolge:

Deutsche Meisterin 2022

3. Platz Deutsche Meisterschaften 2021

Hobbys: Mit Freundinnen schwatzen

Sportliche Ziele: an internationalen Meisterschaften teilzunehmen

Lebensmotto: Dream pink.

