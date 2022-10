Union Berlin nach 2:0-Erfolg im DFB-Pokal-Achtelfinale

Unions Sven Michel (l.) kommt vor Marnon Busch an den Ball, der Kopfball des Siebatcheu-Vertreters geht aber zunächst noch am Tor vorbei.

Berlin. Der DFB-Pokal und Union Berlin bilden weiterhin eine harmonische Beziehung: Nachdem die Köpenicker in der Vorsaison erst im Halbfinale in Leipzig ausschieden, steht das Team von Urs Fischer nach dem verdienten 2:0 (1:0) gegen Zweitligist 1. FC Heidenheim auch in dieser Saison zumindest schon mal wieder im Achtelfinale, das am kommenden Sonntag ab 19.15 Uhr in der ARD-Sportschau ausgelost wird.

Bis zur Winter-WM in Katar folgt eine englische Woche auf die nächste, weshalb sich Union-Trainer Urs Fischer dazu entschloss, gegen das Team von der Brenz diverse Leistungsträger zu schonen. Aus der siegreichen Dortmund-Elf rutschten Torwart Frederik Rönnow sowie Rani Khedira auf die Bank; Timo Baumgartl, Christopher Trimmel und der verletzte Jordan Siebatcheu standen gar nicht erst im Kader.

Unioner Puchacz rechtfertigt schnell seltenes Startelfmandat

Das gab anderen die Chance sich zu zeigen, was insbesondere Tymoteusz Puchacz gelang: Der polnische Linksverteidiger, in der Liga noch gänzlich ohne Spielzeit, beförderte eine akkurate Flanke von Sheraldo Becker volley sogleich zum 1:0 ins Tor (7.). Die frühe und vor allem wichtige Führung für die Berliner, hatte Heidenheim doch zunächst nichts anderes im Sinn, als den Unionern das Spiel zu überlassen.

Die Mannschaft von Frank Schmidt spiegelte so im Prinzip die Idee des 1. FC Union Berlin, was dem Heimteam nur bedingt gut tat. Denn nach dem Tor tat sich vor den Strafräumen erst einmal lange nichts: Lediglich nach ruhenden Bällen oder Flanken wurde es im Heidenheimer Strafraum hier und da gefährlich. Allerdings hatten die Gäste bis auf zwei Abschlüsse Andreas Geipls offensiv auch kaum etwas zu bieten.

Heidenheim überlässt Union Berlin gerne den Ball

In der Pause schien Urs Fischer seine Spieler darauf hingewiesen zu haben, die Gefahr einer Verlängerung angesichts der kommenden Aufgaben und trotz der Heidenheimer Harmlosigkeit rasch zu bannen. Denn die Berliner kamen wesentlich aktiver aus der Kabine – und wurden belohnt: Nach zwei guten Möglichkeiten erzielte Sven Michel, übrigens auf Vorarbeit von Puchacz, bereits nach 52 Minuten das 2:0.

Danach war die Vorentscheidung gefallen: Heidenheims ewiger Coach Frank Schmidt versuchte beispielsweise mit einem Vierfachwechsel noch mal einiges, doch Union Berlin spielte die Partie nun sauber herunter, war dem 3:0 vor einmal mehr toller Kulisse an der mit Alten Försterei im Grunde sogar näher, als die Gäste von der Ostalb dem Anschlusstreffer.

