LIVE! Werder Bremen mit Anschlusstreffer beim SC Paderborn

Paderborn. Der SC Paderborn empfängt den SV Werder Bremen. Paderborn mischt momentan die zweite Liga auf. Der Vorjahressiebte ist die Torfabrik des deutschen Unterhauses. In zwölf Spielen haben die Ostwestfalen bereits 32 Tore erzielt. Das sind zehn mehr als die zweitbeste Offensive aus Darmstadt auf dem Konto hat. Besonders Schalke-Leihgabe Marvin Pieringer präsentiert sich in herausragender Form. In elf Pflichtspielen in dieser Saison hat der 23-Jährige elf Tore erzielt und vier weitere vorbereitet. Beim 10:0 in der ersten Pokalrunde gegen den Oberligisten aus Wernigerode erzielte Pieringer vier Tore. Bremen sollte gewarnt sein.

Die heutigen Gäste sind ihrerseits selbst eine der torgefährlichsten Mannschaften ihrer Spielklasse. Mit 20 Toren nach zehn Spielen hat der Aufsteiger die drittbeste Offensive der Bundesliga. Zuletzt gab es aber beim enttäuschend 0:2 gegen Mainz einen kleinen Rückschlag für die Hanseaten. Außerdem muss Werder heute ohne Marvin Ducksch auskommen. Der kongeniale Sturmpartner von Niclas Füllkrug hat am Sonntag bei verpflichtenden Regenerationsmaßnahmen und einer wichtigen Mannschaftsbesprechung gefehlt. Deshalb entschied sich Ole Werner, ihn als disziplinarische Maßnahme aus dem Kader für das heutige Pokalspiel zu streichen. In der ersten Runde des DFB-Pokals gewann Bremen knapp mit 2:1 bei Energie Cottbus.

