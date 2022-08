Malaika Mihambo erleidet nach EM-Silber Kreislaufkollaps

München. Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo hat ihren EM-Titel verloren. Die Olympiasiegerin musste sich bei den Europameisterschaften im Münchner Olympiastadion mit 7,03 m der Serbin Ivana Vuleta (7,06) geschlagen geben, Bronze ging an Jazmin Sawyers aus Großbritannien (6,80).

Mihambo hatte sich nach ihrem Triumph bei der WM in Eugene im Juli mit Corona infiziert und erst in der vergangenen Woche grünes Licht für einen Start in München gegeben. Die 28-Jährige war seit ihrem EM-Triumph 2018 in Berlin bei Großereignissen im Freien ungeschlagen gewesen.

Malaika Mihambo nach EM-Silber mit Kreislaufproblemen

Die zweite deutsche Starterin Merle Homeier (Göttingen) belegte mit 6,42 m den neunten Platz. Mikaelle Assani (Karlsruhe/6,46) und Maryse Luzolo (Königstein/6,28) waren in der Qualifikation ausgeschieden.

Nach dem Weitsprung-Wettkampf hat Mihambo einen Kreislaufkollaps erlitten. Die Olympiasiegerin und Weltmeisterin konnte deshalb auch nicht den Medien Rede und Antwort stehen. Mihambo hatte sich nach dem Gewinn der Goldmedaille bei der WM in Eugene am 24. Juli mit dem Coronavirus infiziert. Ihr Start in München war zwischenzeitlich fraglich gewesen.

Hochspringer Tobias Potye holt überraschend Silber

Der Münchner Hochspringer Tobias Potye hat bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in München hingegen überraschend die Silbermedaille gewonnen. Der 27-Jährige musste sich am Donnerstag im heimischen Olympiastadion nach überquerten 2,27 Metern nur dem italienischem Olympiasieger Gianmarco Tamberi geschlagen geben. Für ihn standen 2,30 Meter zu Buche. Dritter wurde der ukrainische WM-Dritte Andrij Protsenko mit ebenfalls 2,27 Metern.

Jubel bei Hochspringer Tobias Potye: Der Münchner hat Silber bei der Heim-EM geholt.

Foto: Getty

Titelverteidiger Mateusz Przybylko landete auf dem dem sechsten Rang. Bei der Höhe von 2,23 Meter war am Donnerstag für den 30 Jahre alten Leverkusen das Ende im Finale. Der Dresdner Jonas Wagner scheiterte an der Anfangshöhe von 2,18 Meter.