Wer wird Berlins bester Nachwuchssportler des Monats?

Janek Bäsler (Para-Schwimmen, 15)

Berlin. Grund der Nominierung: Janek hat bei den European Para Youth Games den 6. Platz über die 100m Rücken belegt.

Trainer: Matthias Ulm

Schule: Schul- und Leistungssportzentrum Berlin (SLZB)

Verein: Berliner Schwimmteam

Schwimmen seit: 2017

Bisherige sportliche Erfolge:

Die Teilnahme bei den European Para Youth Games 2022, sowie der erschwommene 6. Platz über 100 Meter Rücken in meiner Altersklasse.

Die Teilnahme am World Cup in Italien 2022 in Lignano Sabbiadoro

Hobbies: Radfahren (MTB), Musik hören, Fahrräder reparieren

Sportliche Ziele: Paralympics 2028

Emil Hennies

Foto: privat

Emil Hennies (Rudern, 15)

Grund der Nominierung: Emil hat bei den Deutschen Meisterschaften der U17 den 1. Platz im Einer erzielt.

Trainer: Sven Ueck, Tony Götze, Nico Deuter

Schule: Sportschule Poelchau

Verein: Ruderklub am Wannsee

Rudern seit: 2018

Bisherige sportliche Erfolge:

Deutsche Meisterschaften 2019: 2. Platz im DoppelviererDeutsche Meisterschaften 2021: 4. Platz im DoppelviererDeutsche Meisterschaften: 2022 1. Platz im Einer

Hobbies: Rudern, Rennradfahren, mit Freunden treffen

Sportliche Ziele: Internationale Teilnahme

Lebensmotto: Nur Langsam macht schnell

Anouk Krausche-Jentsch

Foto: privat

Anouk Krause-Jentsch (Leichtathletik, 17)

Grund der Nominierung: Anouk hat bei der Deutschen Juniorenmeisterschaft der U18 über die 400m Hürden den 1. Platz erzielt.

Trainer: Max Stadler

Schule: Askanisches Gymnasium

Verein: Neuköllner Sportfreunde

Leichtathletik seit: 2016

Bisherige sportliche Erfolge:

Deutsche und Norddeutsche Meisterin

Hobbies: Reiten, Lesen

Sportliche Ziele: Teilnahme an einer internationalen Meisterschaft

Lebensmotto: "life is what happens when you are busy making other plans"

Foto: privat

Sophia Meyer (Windsurfen / iQ FOiL)

Grund der Nominierung: Sophia hat bei der Jugend-Weltmeisterschaft im Surfen-iQFOiL den 9. Platz belegt.

Trainer: Johannes Girke, Olga Maslivets, Diederik Bakker

Schule: Schadow-Gymnasium Berlin

Verein: Windsurfingverein Berlin e.V.

Windsurfen / iQ FOiL seit: 2015

Bisherige sportliche Erfolge:

9. Platz bei der WS Jugend-Weltmeisterschaft 2022

Hobbies: Außer Windsurfen noch Segeln, Schwimmen, Nähen und Zeichen

Sportliche Ziele: So weit kommen wie es geht, solange ich Spaß dran habe.

Lebensmotto: Nie aufgeben, auch wenn es mal aussichtslos ist!

