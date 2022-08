DRV-Bundestrainerin Bielig: „Nehmen die Heim-EM sehr ernst“

Deutschlands Ruder-Medaillengaranten stecken vor der EM in der Krise. Die neue Bundestrainerin Brigitte Bielig will einiges ändern.

Hamburg. Man schien auf dem Weg in ruhigeres Fahrwasser im Deutschen Ruderverband (DRV). Die ernüchternde Bilanz der Olympischen Sommerspiele 2021 in Tokio mit zwei Silbermedaillen ist aufgearbeitet, der Verband hat mit Moritz Petri einen neuen Präsidenten, aus den Reihen der Sportler war zu hören, dass die oft geäußerte Kritik an Trainerstab und Trainingsumständen Früchte getragen habe. Und dann sorgte Ende vergangener Woche Oliver Zeidler (26/Ingolstadt), Welt- und Europameister im Einer und damit eins der Aushängeschilder des Verbands, mit einem heftigen Rundumschlag für Aufregung.