DFB-Pokal: RB Leipzig gegen den 1. FC Union Berlin live im TV

Mit einem 2:1-Sieg gegen den FC St. Pauli konnte sich Union Berlin den Einzug in die Runde der letzten Vier im DFB-Pokal sichern. Jetzt geht es für die Eisernen am Mittwochabend (20. April, Anstoß 20.45 Uhr) im Halbfinale gegen RB Leipzig. „Sicherlich scheint das Los im Moment am schwierigsten zu sein, aber wir werden nach Leipzig reisen, um unser Beste zu geben und über uns hinauszuwachsen,“ schwört Unions Geschäftsführer Oliver Ruhnert die Mannschaft auf das Duell ein.

Leipzigs Trainer Domenico Tedesco freute sich besonders, dass Red Bull erstmals in einem Halbfinale Gastgeber ist. "Dieses wollen wir gewinnen und ins Finale einziehen. Natürlich wissen wir um die Stärken von Union, nicht zuletzt wegen der Niederlage in der Hinrunde. Das ist eine richtig gute Mannschaft, die auch in dieser Saison wieder eine gute Rolle spielt". Wer kann die Partie am Mittwochabend für sich entscheiden und ins Finale einziehen?

DFB-Pokal: Leipzig im Halbfinale gegen Union - HSV empfängt Freiburg DFB-Pokal: Leipzig im Halbfinale gegen Union - HSV empfängt Freiburg

Wie ist die Bilanz?

Vorteilhaft für die Sachsen: Von bisher neun Pflichtspielen beider Vereine gegeneinander gewannen die Leipziger fünf, Union Berlin drei und eine Partie endete mit einem Unentschieden. Das letzte Aufeinandertreffen beider Mannschaften im Dezember 2021 in der Liga konnten die Köpenicker allerdings mit 2:1 für sich entscheiden.

Welcher Sender überträgt das Pokalspiel?

Gute Nachrichten für Fußballfans: Das Pokalspiel zwischen RB Leipzig und Union Berlin wird live im Ersten ausgestrahlt. Die ARD beginnt am Mittwoch (20. April) um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung. Die Moderation im ARD-Studio übernimmt Alexander Bommes zusammen mit dem Experten Bastian Schweinsteiger. Pünktlich zum Anstoß um 20.45 Uhr meldet sich Kommentator Eik Galley live aus Leipzig.

Neben der TV-Übertragung des Spiels bietet das Erste auch einen Livestream an, mit dem die Partie auf mobilen Endgeräten wie Smartphones, Tablets oder Laptops verfolgt werden kann. Der Livestream ist zu erreichen über die ARD Mediathek.

Zeigt Sky das Spiel?

Natürlich kann die Partie auch über den Pay-TV-Sender Sky verfolgt werden: Sky startet mit seiner Sendung rund um das Pokalspiel zwischen RB Leipzig und Union Berlin um 20.15 Uhr. Mit der App Sky Go kann das Spiel live auf PC, Smartphone oder Tablet empfangen werden.

So werden die Halbfinals im Free-TV übertragen?

Dienstag, 19. April 2022

20.45 Uhr: Hamburger SV gegen den SC Freiburg (ARD)

Mittwoch, 20. April 2022

20.45 Uhr: RB Leipzig gegen den 1. FC Union Berlin (ARD)

RB Leipzig gegen den 1. FC Union Berlin im Liveticker

Für alle, die das Spiel nicht live im Stadion oder TV mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den DFB-Pokal-Liveticker. Verfolgen Sie das Halbfinale des DFB-Pokals RB Leipzig gegen den 1. FC Union Berlin live und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: RB Leipzig vs. 1. FC Union Berlin

Lesen Sie auch:

Prömel widmet sein Derby-Tor den Union-Fans

Warum der Hamburger SV mit Schalke 04 nicht mithalten kann

Macht Union sich kleiner als man tatsächlich ist?