2. Bundesliga 2021/2022 - Welcher TV-Sender zeigt welche Spiele?

Der Spielplan für die Bundesligasaison 2021/22 steht fest: Die Partien der 2. Bundesliga werden vom 23. Juli 2021 bis zum 15. Mai 2022 ausgetragen.

Die Bundesliga startet am 13. August 2021 in die neue Saison

Welcher Sender und Streamingdienst überträgt die Spiele live im Free-TV und Stream und was ändert sich bei den Anstoßzeiten? Hier finden Sie einen Überblick, wann und auf welchem Sender die Spiele zu sehen sein werden.

Das sind die neuen Anstoßzeiten 2021/2022

Ab der Saison 2021/22 gilt in der 2. Bundesliga eine neue Spielstruktur. Das Montagsspiel wurde gestrichen, stattdessen findet ein Spiel am Samstag um 20.30 Uhr statt. Das sind die Spielzeiten im Überblick:

Freitagsspiele: 18.30 Uhr

Samstagsspiele: 13.30 Uhr; Topspiel um 20.30 Uhr

Sonntagsspiele: 13.30 Uhr

2. Bundesliga im TV: Sky, Sport1 und Sat1 zeigen Liveübertragungen

Sky überträgt weiterhin die Spiele der zweiten Bundesliga. Allerdings wird Sky wie in den vergangenen Saisons nicht der einzige Sender sein, der Partien ausstrahlt.

Sky überträgt alle Spiele der 2. Bundesliga

Sky überträgt 2021/22 alle Spiele der 2. deutschen Bundesliga live. Abonennten können die Spiele entweder im linearen Sky-Programm oder im Livestream sehen. Sky bietet auch weiterhein parallel laufende Spiele in der Konferenz an.

2. Bundesliga 2021/2022 im Free-TV

Zusätzlich zum Angebot von Sky bietet Sport1 33 Topspiele der 2. Bundesliga in der Saison 2021/22 kostenlos an. Sport1 überträgt im Free-TV und im Livestream über die komplette Saison das Topspiel am Samstag ab 20.30 Uhr mit Vorbericht ab 19 Uhr.

Sat1 überträgt das Auftaktspiel

Mit dem Klassiker FC Schalke 04 gegen den Hamburger SV starten Sat.1 und "ran" in die Saison 2021/2022 der 2. Bundesliga. Der Sender wird außerdem die Relegationsspiele übertragen.

Mehr Fußball-Zusammenfassungen im Fernsehen

Die Sportschau am Sonnabend um 18 Uhr im Ersten zeigt weiterhin die Zusammenfassungen der Bundesliga- und Zweitligaspiele vom Sonnabend, sowie ausgewählte Drittligabegegnungen. In der ARD wird es außerdem ausführliche Zusammenfassungen der Zweitligaspiele von Freitag und Sonntag geben. Daneben wird der Streaminganbieter DAZN alle Highlights der 2. Fußball Bundesliga 40 Minuten nach Abpfiff bereitstellen.

Foto: Federico Gambarini / dpa

Erstmals kann die ARD auch Bewegtbilder der 1. und 2. Liga digital verwenden. Jeweils Montags werden sämtliche Partien zusammengefasst als "Geschichte des Spiels" sowohl auf sportschau.de als auch auf den Social-Media-Kanälen der Sender verfügbar sein.

TV-Sender: Die Übertragung der 2. Bundesliga im Überblick

Sky zeigt alle Spiele der 2. Bundesliga 2021/22 live auf Sky Sport Bundesliga 1/HD oder im Livestream.

Sport1 zeigt jeden Samstag das Topspiel ab 20.30 Uhr live im Free-TV und im Stream.

SAT1 zeigt sowohl das Auftaktspiel als auch die Relegationsspiele.

DAZN zeigt alle Highlights der 2. Fußball Bundesliga 40 Minuten nach Abpfiff.

Die 2. Bundesliga im Livestream

Sky-Kunden, die das Bundesliga-Paket abonniert haben, können die Spiele der ersten und zweiten Bundesliga weiterhin wie gewohnt auch über Sky Go verfolgen. Die Bundesligaspiele können auch von Unterwegs auf den mobilen Endgeräten problemlos empfangen werden.

Die Liga 2 im Liveticker

Alle Informationen zu den Partien erhalten sie im Liveticker der Berliner Morgenpost. Verfolgen Sie die Spiele der 2. Fußball-Bundesliga live und verpassen Sie kein Tor. Hier erhalten Sie neben den Livekonferenzen außerdem Analysen und Daten zu den Ergebnissen, Tabellen, Team- und Spielerstatistiken sowie zu Torjägern und Teams der 2. Bundesliga.

2. Bundesliga: Hier geht es zu den Livetickern der Berliner Morgenpost