Wer wird Berlins bester Nachwuchssportler im April?

Meryiem Musawy (Rudern)



Grund der Nominierung:

Sie gewann die Silbermedaille bei der deutschen Meisterschaft im online-Ruderergometer.



Meryiem Musawy, 13 Jahre

Trainer*in: Stefanie und Andreas Gädicke

Schule: Flatow-Oberschule

Rudern seit: 4 Jahren

Bisherige sportliche Erfolge: 2019 4. Platz Langstrecke und Kurzstrecke Bundeswettbewerb Mädchen-Doppelvierer

Hobbies: Ich spiele etwas Ukulele habe aber noch nicht sehr viel Erfahrung damit.

Sportliche Ziele: An den Olympischen Spielen teilnehmen.

Lebensmotto: „Wege entstehen dadurch, dass man sie geht."

Gavin Claypool (Leichathletik)



Grund der Nominierung:

Er gewann am 8. Februar 2021 in Chemnitz über die 60m-Hürden und verbesserte den deutschen Jahrgangs-Rekord in dieser Disziplin mit 7,80 Sek.





Gavin Claypool, 16 Jahre

Trainer: Willi Mathiszik

Schule: SLZB

Leichtathletik seit: 11 Jahren

Bisherige sportliche Erfolge: Deutscher Meister 80mH 2019; Deutscher Rekord 60mH 2021; 11x Berliner Meister

Hobbies: Natürlich Leichtathletik, außerdem Musik hören, Freunde treffen, Reisen

Sportliche Ziele: (Erfolgreiche) Teilnahme bei Olympia

Lebensmotto: Lebe jeden Tag, als wäre es dein Letzter.

