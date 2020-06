Nach zehn Jahren: Tennis Borussia kehrt in Regionalliga zurück

Wegweiser: Tennis Borussia war mit einem Sieg bei Tasmania in die Saison gestartet.

Am Ende einer mehr als turbulenten Saison stiegt Tennis Borussia in die vierte Liga auf. Die Feier fällt unkonventionell aus.

Berliner Fußball Nach zehn Jahren: TeBe kehrt in die Regionalliga zurück

Berlin. Wenig Glamour, viel Berlin: So unprätentiös wie Tennis Borussia hat wohl noch kein Team seinen Regionalliga-Aufstieg gefeiert. Nachdem der Nordostdeutsche Fußball-Verband (NOFV) am Freitagabend den Saisonabbruch der Oberliga beschlossen hatte, trafen sich einige Spieler und Fans des Tabellenführers auf der Straße vor einem Späti. Statt knallenden Sektkorken waren in der überschaubaren Runde lediglich ploppende Bierflaschen zu hören, doch der fast überschäumenden Freude das tat keinen Abbruch..