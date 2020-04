Meeting-Direktor Seeber: „Geister-Istaf wird es nicht geben“

Berlin. Das Internationale Stadionfest der Leichtathleten, besser bekannt als Istaf, soll in diesem Jahr am 13. September zum insgesamt 79. Mal stattfinden. Aber werden die Athleten nach der Olympia-Absage überhaupt in Form sein? Und ist angesichts der aktuellen Situation durch die Corona-Krise ein gut gefülltes Berliner Olympiastadion denkbar? Noch ja, sagt Meeting-Direktor Martin Seeber (55) im Gespräch mit der Berliner Morgenpost. Aber der Manager und sein Unternehmen TOP Sportmarketing bereiten sich parallel auf andere Szenarien vor.

Berliner Morgenpost: Herr Seeber, können Sie sich vorstellen, dass das Istaf dieses Jahr stattfindet?

Martin Seeber: Ja! Wir bereiten uns seit Herbst vergangenen Jahres darauf vor und planen weiterhin, dass wir am 13. September eine Veranstaltung machen. Gleichzeitig planen wir natürlich für den Fall einer möglichen Absage, wir fahren zweigleisig. Ich würde es mir aber auch für die Athleten wünschen, dass das Istaf stattfindet. Ich stehe mit ihnen im engen Kontakt. Sie sagen mir, dass sie einerseits Wettkämpfe brauchen, um sportlich fit zu bleiben. Ein ganzes Jahr ohne Wettkämpfe ist außerdem aus wirtschaftlichen Gründen sehr schwierig für sie. Viele leben davon. Wenn die Einnahmen auf Null gehen, werden damit einige Probleme bekommen. Für die Sportler und für die Zuschauer würde es mich extrem freuen. Aber ich kann jetzt nur abwarten, was um uns herum passiert, das liegt nicht in unserer Hand. Wenn von der Politik angesagt wird, wir machen im September keine Großveranstaltungen, dann können wir auch nichts ändern. Momentan steht die Gesundheit der Menschen absolut im Vordergrund. Mein Wunsch ist, dass das möglichst früh entschieden würde. Dass wir nicht erst sechs Wochen vorher erfahren, ob ja oder nein. Wir würden am liebsten Mitte Juni Klarheit haben, also in zwei Monaten.

Ein mit 40.000 Zuschauern gefülltes Olympiastadion fühlt sich jetzt gerade an wie Science-Fiction...

Ja, das kann man sich gerade nicht ernsthaft vorstellen. Aber es gibt andere Überlegungen.

Sogar in Richtung eines Istaf vor gänzlich leeren Rängen? So, wie es die Fußball-Bundesliga vorhat?

Was wir ganz sicher nicht machen werden, ist ein Geister-Istaf. Das wird es nicht geben. Erstens gehören die Zuschauer dazu, das ist wichtig für die Athleten, man braucht ja auch die Stimmung im Stadion. Außerdem muss man ganz klar sagen, dass wir die Einnahmen brauchen. Die Ticket-Einnahmen sind für uns ein ganz wichtiger Finanzierungs-Baustein. Ohne sie kämen wir überhaupt nicht zurecht.

Wie verhalten sich Ihre Sponsoren?

Ich habe mit allen persönlichen Kontakt. Denen geht es ja ähnlich wie uns, es gibt wenige, die von der Krise profitieren. Die Spielbank Berlin ist geschlossen. VW verkauft weniger Autos. Nike leidet, weil die Läden geschlossen sind. Aber alle sind sehr solidarisch und sagen: Wir lassen euch nicht hängen. Die Frage ist, wie es mittelfristig weitergeht. Irgendwie werden wir sicher dieses Jahr über die Runden kommen, egal wie, ob wir ein Istaf machen oder keins. Für uns alle, die in diesem Geschäft sind, stellt sich vielmehr die Frage, wie es in den nächsten ein, zwei, drei Jahren aussieht. Wie geht es den Firmen? Das kann jetzt niemand beantworten. Wie entscheidet ein Unternehmen, das Mitarbeiter entlassen muss, weil die Umsätze einbrechen? Können die noch im Sponsoring aktiv werden? Oder sagen sie: Sorry, es geht nicht mehr. Das ist gerade die große Unbekannte. Momentan bekommen wir noch ein extrem positives Feedback. Es würde sogar Geld gezahlt, wenn das Istaf ausfällt, weil wir Vorleistungen erbracht haben. An solchen Äußerungen erkennt man, die Krise schweißt auch alle zusammen.

Falls das Istaf stattfindet: Haben Sie schon Athleten verpflichtet?

Ein Starterfeld haben wir noch nicht zusammen. Es gibt natürlich Vorgespräche. Wir haben unsere Disziplinen so geplant, dass auch unsere deutschen Stars antreten können, wie Hindernisläuferin Gesa-Felicitas Krause, Sprinterin Gina Lückenkemper oder unsere Speerwerfer. Es gibt noch keine Verträge mit denen. Die hatten wir allerdings nie im April. Es ist klar, dass die kommen, wenn wir ein Istaf machen. Da wären unsere Topleute am Start.

Wie sollen die in Form sein nach der Olympia-Absage für dieses Jahr?

Sie wären zum großen Teil in einer guten Form. Die Olympischen Spiele sind zwar verschoben auf nächstes Jahr. Aber alle hoffen ja noch, dass die EM Ende August in Paris stattfinden kann. Außerdem müssen viele der Athleten schon deshalb ihre Form halten, weil sie Einnahmen brauchen und hoffen, am Ende der Saison wenigstens noch an ein paar Meetings teilnehmen zu können.

Wie viele Tickets sind verkauft? Und was würde daraus im Falle einer Istaf-Absage?

5000 bis 6000, wie immer zu dieser Zeit. Was wir noch nicht gemacht haben, ist die von den Partnern und Sponsoren erworbenen Kontingente an unsere Partner auszugeben, sonst wären wir schon bei 20.000. Fiele das Istaf aus, würden wir den Käufern anbieten, dass das Ticket seine Gültigkeit für die nächste Auflage behielte. Das würde uns extrem helfen. Wer das nicht möchte, kann auch sein Geld zurückbekommen.

Wie geht es Ihrem Unternehmen? Wie viele Mitarbeiter haben Sie und sind die schon in Kurzarbeit?

Wir sind zwölf Leute und seit 1. April auf 50 Prozent Kurzarbeit. Zum Glück sind wir keine reine Veranstaltungsagentur, sondern haben auch noch ein anderes Geschäft. Wir betreuen zum Beispiel den Landessportbund, den Olympiastützpunkt, Jugend trainiert. Da gibt es weiter Arbeit für uns. Bei Jugend trainiert läuft gerade de Kampagne „Finale daheim“. Das Frühjahrsfinale wurde abgesagt, jetzt können die Kinder und Jugendlichen Videos einsenden von ihren sportlichen Aktivitäten. Andere Veranstaltungen wie die Ehrenamts-Gala oder den Degewo-Schüler-Triathlon versuchen wir nach hinten im Jahr zu verschieben. Die Champions Gala im Dezember, in deren Rahmen Berlins Sportler des Jahres geehrt werden, wird es in der Form sicher nicht geben wie gewohnt. Aber wir wollen versuchen, eine Charity-Veranstaltung daraus zu machen. Das wird dann eher eine Solidaritäts-Gala. Sollte es wirklich zum Worst Case kommen, dass auch noch im Januar und Februar nichts stattfinden kann, auch nicht unser Istaf Indoor, dann würde es für uns als Unternehmen sehr eng. Aber so weit schauen wir noch nicht. Wir werden dieses Jahr schon überstehen, wenn auch mit Schäden.