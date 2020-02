PSG, der Champions-League-Gegner des BVB, ist in Dortmund angekommen. An Bord war auch ein Superstar, der zuletzt fehlte.

Champions League PSG mit Ex-BVB-Trainer Tuchel in Dortmund angekommen

Dortmund. Knapp 100 Fans warteten, als der Flieger mit der Nummer KLJ 3274 am Dortmunder Flughafen aufsetzte. An Bord: die Spieler und Trainer von Paris Saint-Germain, jener Mannschaft, der Borussia Dortmund am Dienstagabend (21 Uhr/DAZN) im Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel gegenübersteht.