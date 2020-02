Wer wird Berlins bester Nachwuchssportler im März?

Esther Imariagbee

Foto: TOP Sportmarketing Berlin GmbH Esther Imariagbee (Leichtathletik)

Grund der Nominierung: Esther wurde bei den Norddeutschen Meisterschaften in Berlin Norddeutsche Meisterin im Hammerwurf.

Esther, 17 Jahre

Trainer: Ron Hütcher

Schule: SLZB

Leichtathletik seit: ca. 6 Jahren

Bisherige sportliche Erfolge:

- Norddeutsche Meisterin (2019, 2020)

- Berliner U18 Rekordhalterin mit 68.98m

- Teilnahme der U18 Europameisterschaften (2018)

- zweifache Deutsche Vize-Meisterin (2017, 2018)

- Deutsche Winterwurf Meisterin (2019)

- 3. PLatz bei der EYOF (2019)

Hobbies: Ich singe und tanze gerne mit Leidenschaft.

Sportliche Ziele: Eine Goldmedaille beim Internationalen Einsatz und teilnahme Olympia 2024.

Lebensmotto: Jesus said: "You shall see greater things than this." (John 1:50)

_____________________________________________________________



Lena Leege

Foto: TOP Sportmarketing Berlin GmbH

Lena Leege (Leichtathletik)

Grund der Nominierung: Leena sicherte sich den ersten Platz über die 400m bei den Landesmeisterschaften in Berlin.





Lena, 15 Jahre

Trainer: Lutz Kramer

Schule: SLZB

Leichtathletik seit: ca. 10 Jahren

Bisherige sportliche Erfolge:

- Deutsche Meisterin 4x100m Staffel

- mehrfache Berliner- und Berlin-Brandenburgische Meisterin

- Dritte bei den DM 300m

Hobbies: Ich treffe mich gerne mit Freunden und reise viel.

Sportliche Ziele: In den Bundeskader kommen und eventuell die U18-EM-Normen…

Lebensmotto: Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren.

_____________________________________________________________

Moniek Reinicke

Foto: TOP Sportmarketing Berlin GmbH

Moniek Reinicke (Judo)

Grund der Nominierung: Moniek erkämpfte sich beim Internationalen Turnier in Eindhoven, Niederlande, den dritten Platz in ihrer Gewichtsklasse.

Moniek Reinicke, 16 Jahre

Trainer: Henry Ballaschk / Katharina Marzok

Schule: SLZB

Judo seit: ca. 8 Jahren

Bisherige sportliche Erfolge:

- 1. Platz Deutsche Meisterschaft (2019),

- 1. Platz Sichtungsturnier Halle (2019)

- 1. Platz Sichtungsturnier Holzwickede (2019),

- 3. Platz Matsuru Dutch Open in Holland (2020)

Sportliche Ziele: Höhepunkt (EM) kämpfen

Lebensmotto: Kämpfe mit Leidenschaft, siege mit Stolz, verliere mit Respekt, aber gib niemals auf!

_____________________________________________________________