Wer wird Berlins bester Nachwuchssportler im Dezember?

Arthur Mai (Eiskunstlauf)

Grund der Nominierung:

Arthur gewann beim Zwingerpokal in Dresden den ersten Platz in seiner Nachwuchsklasse.

Arthur, 14 Jahre

Trainerin: Manuela Machon

Schule: Sportschule im Olympiapark

Eiskunstlauf seit: 11 Jahren

Bisherige sportliche Erfolge: Silber beim Großen Berliner Bären 2019, Sieg beim Zwingerpokal in Dresden 2019, Sieg beim Ruhr-Cup in Essen 2019, Sieg bei der Offenen Sächsischen Meisterschaft in Chemnitz 2019, Sieg bei der Offenen Thüringer Meisterschaft in Erfurt 2018

Hobbies: In meiner Freizeit arbeite ich als Synchronsprecher, das ist fast wie ein Hobby.

Sportliche Ziele: Ich möchte weiterhin zu den besten deutschen Einzelläufern meiner Startklasse gehören und vielleicht die Bundeskadernorm erreichen.

Lebensmotto: Ich suche noch eins.

Luana Krich (Eiskunstlauf)

Grund der Nominierung:

Luana gewann beim Zwingerpokal in Dresden den ersten Platz in ihrer Nachwuchsklasse.

Luana, 12 Jahre

Trainer: Paul Boll/Manuela Machon

Schule: Sportschule im Olympiapark

Eiskunstlauf seit: 5 Jahren

Bisherige sportliche Erfolge: Ich wurde sechs Jahre hintereinander Berliner Jugendmeisterin.

Hobbies: Hip Hop

Sportliche Ziele: Alle dreifachen Sprünge lernen und später einmal an den Olympischen Spielen teilnehmen.

Lebensmotto: Das ist eine Sache die man beim Sport lernt: Du gibst nicht auf, du kämpfst bis zum Ende.





Luisa Pohle (Karate)

Grund der Nominierung:

Luisa erkämpfte sich beim Kata Banzai Cup in Berlin den zweiten Platz.

Luisa, 15 Jahre

Trainer: David Herms, Dennis Reinholz

Schule: Neues Gymnasium Glienicke

Karate seit: 9 Jahren

Bisherige sportliche Erfolge:

2019: 2.Platz in Kata beim International Banzai Cup in Berlin, 2 Goldmedaillen in Kata beim JKS World Cup in Dublin, 3.Platz bei den Deutschen Meisterschaften der Jugend in Erfurt, Berliner Meisterin

2018: 2.Platz bei den Lisboa Open in Lissabon, 1.Platz bei den Berlin Open, 1.Platz bei den East Open, 1.Platz bei den Hamburg Open, Berliner Meisterin

Hobbies: Karate, Zeichnen, Reisen

Sportliche Ziele: Teilnahme Weltmeisterschaft

Lebensmotto: No Pain, No Gain!

