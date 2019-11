Warum Union von der Länderspielpause profitiert

Berlin. Neven Subotic war schon ein wenig erstaunt. Dass beim 1. FC Union trotz vier Niederlagen in Folge im September nicht der Krisenmodus ausgerufen wurde, das hat der Innenverteidiger des Bundesliga-Aufsteigers im Fußball-Geschäft noch nicht oft erlebt. „Das ist schon was Besonderes hier“, sagt der 30-Jährige, der im Sommer nach Köpenick wechselte, „die Fans waren da, das ist eine Stärke des Vereins, die uns hilft, positiv durch die Saison zu kommen.“

Mittlerweile hat sich Union berappelt, die Pleitenserie aus dem Herbst ist Vergangenheit, es gilt eine neue Serie auszubauen. Die von zwei Bundesliga-Siegen in Folge. Damit müssen sich Subotic und Co. aber noch etwas gedulden. Erstmal ist Länderspielpause. „Das ist für uns kein Nachteil, weil wir nicht so viele Nationalspieler haben“, sagt Subotic. „Wir können die Zeit nutzen, können spielen, vor allem die Kollegen, die weniger Spielzeit haben.“

Trainer Fischer testet gegen Kiel im defensiven Mittelfeld

Im Gegensatz zu anderen Vereinen muss Union nur auf Christopher Trimmel (Österreich) und Sebastian Andersson (Schweden) verzichten. Der Rest der Mannschaft trainiert und freut sich auf ein freies Wochenende. Vorher stand allerdings noch das Testspiel gegen Holstein Kiel an, das der 1. FC Union 3:0 (1:0) gewann. Trainer Urs Fischer wollte Alternativen im defensiven Mittelfeld für das nächste Pflichtspiel gegen Tabellenführer Borussia Mönchengladbach (23. November, 15.30 Uhr) testen, weil der Schweizer den gesperrten Robert Andrich in der Startelf ersetzen muss.

Torwart Gikiewicz erhält Angebot von Sicherheitsfirma

Einer, der seinen Platz in der Anfangsformation definitiv behält, ist Rafal Gikiewicz. Auch wenn Unions Torhüter mittlerweile in anderen Branchen gefragt ist. „Eine polnische Sicherheitsfirma hat mir einen Werbevertrag angeboten“, sagte der Pole der „Sport Bild“. Gikiewicz hatte sich nach dem 1:0-Derbysieg gegen Hertha BSC vermummten Fans entgegen gestellt und einen Platzsturm verhindert.

Ob Gikiewicz das Angebot annimmt, ist ungewiss. Bei Union warten jedenfalls in den nächsten Wochen mindestens genauso spannende Aufgaben. Nach dem Duell mit Spitzenreiter Mönchengladbach geht es für Union nach Gelsenkirchen. Für Neven Subotic vor allem wegen seiner schwarz-gelben Vergangenheit eine Partie mit Gänsehaut-Garantie. „Ich freue mich sehr auf das Spiel. Die Leidenschaft fließt immer noch durch mein Blut“, sagt der Bosnier. Nach zehn Jahren bei Borussia Dortmund erstaunt das wenig.