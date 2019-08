Wer wird Berlins bester Nachwuchssportler im September?

Esther Imariagbee (Leichtathletik)

Grund der Nominierung:

Esther sicherte sich bei den Europäischen Jugendspielen in Baku/Aserbaidschan den dritten Platz im Hammerwerfen.

Esther, 17 Jahre

• Trainer: Ron Hütcher

• Schule: SLZB

• Leichtathletik seit: ca. 6 Jahren

• Bisherige sportliche Erfolge:

- Norddeutsche Meisterin (2019)

- Berliner U18 Rekordhalterin mit 68.98m

- Teilnahme der U18 Europameisterschaften (2018)

- 2 fache Deutsche Vize-Meisterin (2017, 2018)

- Deutsche Winterwurf Meisterin (2019)

- 3. PLatz bei der EYOF (2019)

• Hobbies: Ich singe und tanze gerne mit Leidenschaft.

• Sportliche Ziele: Eine Goldmedaille beim Internationalen Einsatz und teilnahme Olympia 2024.

• Lebensmotto: Jesus said: "You shall see greater things than this." (John 1:50)

Gavin Claypool (Leichtathletik)

Grund der Nominierung:

Gavin sicherte sich bei den DJM in Bremen den Meistertitel über 80m Hürden in der U16.

Gavin, 14 Jahre

• Trainer: Willi Mathiszik

• Schule: SLZB

• Leichtathletik seit: 9 Jahren

• Bisherige sportliche Erfolge: 10x Berliner Meister, Deutscher u16 Meister 80m Hürden

• Hobbies: Außer Leichtathletik keine, habe nicht viel Zeit für etwas anderes.

• Sportliche Ziele: EM-Teilnahme bis hin zu WM-Teilnahme und natürlich eine Olympia-Teilnahme.





Nils Matache (Turnen)

Grund der Nominierung:

Nils sicherte sich die Meistertitel im Mehrkampf, am Boden, am Barren und im Sprung bei den DJM in Unterföhring und sicherte sich zudem noch einen zweiten und einen dritten Platz (Reck und Pferd).

Nils, 16 Jahre

• Trainer: Sascha Münker

• Schule: SLZB

• Turnen seit: 11 Jahren

• Bisherige sportliche Erfolge: Teilnahme JWM, vier Meistertitel bei den DJM 2019

• Hobbies: Etwas mit Freunden unternehmen.

• Sportliche Ziele: Olympiateilnahme





Olivia Andrich (Ringen)

Grund der Nominierung:

Olivia erkämpfte sich bei den Europäischen Jugendspielen in Baku/Aserbaidschan den dritten Platz.

Olivia, 16 Jahre

• Trainer: Marco Mütze

• Schule: Wilhelm-von-Humboldt-Gemeinschaftsschule

• Ringen seit: 7 1/2 Jahren

• Bisherige sportliche Erfolge:

Vize-Europameisterin 2019 und die Nominierung zu den Europäischen Jugendspielen in Baku Ende Juli (dort Erreichen des 3. Platzes)

• Hobbies: Also neben dem Ringen versuche ich mir gerade Gitarre beizubringen. Für die Lagerfeuerabende in den Trainingslagern. Ich finde es wichtig, sich nicht an etwas festzukrampfen... Also lieber auch mal neue Sachen ausprobieren und dabei mehr oder weniger mit dem Gedanken: justforfun. Besonders wichtig ist mir auch mein toller Freundeskreis, auch wenn es etwas kompliziert ist, die Treffen immer ums Training "drumrumzupacken", aber bis jetzt funktioniert es eigentlich ganz gut und sie treffen sich halt mit mir auch dann, wenn es mal nur für ne Stunde geht. Was mir ebenfalls sehr wichtig ist, ist der Klimaschutz. Hier engagiere ich mich, soweit es meine Zeit zulässt.

• Sportliche Ziele: mit Spaß im Training besser werden und bei Turnier- und Trainingsreisen andere Länder sehen. Ich möchte weiter bei internationalen Meisterschaften kämpfen.

• Lebensmotto: Kein Mensch ist illegal!

