Béla Réthy schweigt minutenlang bei Portugal - Niederlande

So schnell werden Hashtags geboren. #belaschweigt katapultierte sich am Sonntagabend in Windeseile in die Top Five der populärsten Hashtags. Grund für den spontanen Social-Media-Erfolg war eine technische Störung bei der Übertragung des Nations League-Finales im ZDF zwischen Portugal und den Niederlanden.

Nach knapp einer Viertelstunde verstummte plötzlich Kommentator Béla Réthy. Fortan war über Minuten hinweg nur noch die Stadionkulisse zu hören. Die Reaktionen auf Twitter ließen nicht lange auf sich warten. „Schläft Bela Rethy?“, „Bela Rethy ist während dem Spiel wohl in den Urlaub geflogen“, „Wer sägt da auf dem Lerchenberg an Bela Rethys Stuhl?“. Mal süffisant, mal boshaft kommentierten die User die verbale Zwangspause des 62-Jährigen.

In der 36. Spielminute war Réthys Stimme dann für die Fernsehzuschauer auf einmal wieder zu hören. „Es gab wohl Tonprobleme auf der Dolby-Spur“, erklärte Réthy. Auch der Twitter-Account von ZDF Sport meldete sich zu Wort.

Infotweet:

So jetzt beruhigen sich alle wieder. 😀

Wir hatten Probleme mit unserer Audioausspielung, die inzwischen behoben sein sollten.

Also keine Sorge, in der zweiten Halbzeit gibt's dann wieder genug Béla für alle! 💕 — ZDF Sport (@ZDFsport) June 9, 2019

Zuschauer, die das Spiel im Livestream bei ZDF.de verfolgten, hatten von den technischen Problemen ohnehin nichts mitbekommen. Dort kommentierte Réthy ganz ohne Pause und technische Probleme mit der Audiospur.