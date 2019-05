Viktoria gewinnt den Berliner Landespokal

Berlin. Der FC Viktoria 1889 hat das Finale um den Berliner Landespokal gewonnen. Der Fußball-Regionalligist setzte sich im Duell mit der eine Liga tiefer spielenden Mannschaft von Tennis Borussia Berlin mit 1:0 (0:0) durch und holte sich den Titel, den der Klub zuletzt 2014 erobert hatte. Außerdem kann sich Viktoria über den Einzug in die erste Runde des DFB-Pokals und die damit verbundene Prämie von ca. 120.000 Euro freuen.

Ungewöhnlich früh begann das Finale in diesem Jahr aufgrund der Übertragung in der ARD. Dennoch konnte die erwartete Zuschauerzahl von 1500 Besuchern deutlich übertroffen werden. 2712 Fans beider Teams sowie vereinzelt auch schon Anhänger der am Abend im Olympiastadion beim DFB-Pokalfinale tätigen Mannschaften von Bayern München und RB Leipzig fanden sich im Jahn-Sportpark ein.

Brand erzielt den goldenen Treffer

Sie sahen eine Partie, die weitgehend von Viktoria bestimmt wurde. Lediglich eine Chance war für Oberligist Tennis Borussia in der ersten Halbzeit zu verzeichnen. Allerdings zeigte sich TeBe sehr engagiert und ließ dem Regionalligisten in der Offensive ebenfalls wenig Raum zur Entfaltung. Zwar erhöhte Viktoria den Druck in der zweiten Hälfte zunächst, konnte sich aber gegen die kompakte Abwehr von TeBe nur selten durchsetzen.

Als es fast schon danach aussah, als könnte sich der Außenseiter die Verlängerung erkämpfen, startete Viktoria einen schnellen Angriff aus dem Mittelfeld. Ein tiefer Pass in die Spitze erreichte Rafael Brand, der den Ball in das lange Ecke schob und zum 1:0 traf (81.). Damit war die Partie entschieden, TeBe schafft es nicht mehr, den Ausgleich zu erzielen.