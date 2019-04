Pokalsensation: TeBe zieht ins Berliner Finale ein

Oberligist Tennis Borussia darf von der Teilnahme am DFB-Pokal und 166.000 Euro Prämie träumen. Der Oberligist gewann das erste Halbfinale im Berliner Fußball-Pokal gegen die VSG Altglienicke 7:6 (2:2, 2:2) nach Elfmeterschießen. Der Gegner für das Finale am 25. Mai im Jahn-Sportpark wird am Mittwoch (18 Uhr) zwischen dem BFC Dynamo und Viktoria 89 ermittelt.

478 Zuschauer auf dem Sportplatz Wendenschloß in Köpenick sahen, wie Altglienicke durch Christian Skoda schon in der ersten Minute nach einem Torwartfehler von Bjarne Rogall in Führung ging. Doch der Regionalligist, der gerade auf einen Abstiegsplatz abgerutscht ist, konnte sich nur fünf Minuten darüber freuen, dann glich Rifat Gelici aus (6.). Mit einem satten 14-Meter-Schuss bringt Enes Aydin die Gäste sogar in Führung (28.), doch ein weiterer Torwartfehler ermöglicht Benjamin Förster den Ausgleich (39.).

Dass Rogall nach der Pause durch Ertugul Aktas ersetzt wird, konnte keinen mehr überraschen. Es war die richtige Entscheidung, denn der Ersatzmann im knallorange-farbenen Trikot wird zum Held des Abends. In der Verlängerung hält er einen Elfmeter von Förster (114.), und rettet so sein Team ins Elfmeterschießen, bei dem Altglienicke die Nerven versagen.