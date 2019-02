Superbowl: Was Sie zum Milliarden-Spektakel wissen müssen

Atlanta. Zum dritten Mal nacheinander und zum neunten Mal insgesamt steht Quarterback Tom Brady (41) im Superbowl, dem Endspiel der National Football League (NFL). Amerikas Sportfans zelebrieren das Event vor dem TV-Gerät wie einen Feiertag, verzehren dabei 1,38 Milliarden Hühnerflügel und 120 Millionen Liter Bier. Die Morgenpost nennt die wichtigsten Fakten zur längsten Fernsehnacht des Jahres.



Wo wird gespielt? New England Patriots und Los Angeles Rams spielen den 53. Superbowl (LIII) im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta/Georgia. Die Heimstätte der Atlanta Falcons wurde im August 2017 eröffnet, war 1,5 Milliarden Dollar teuer und bietet 75.000 Zuschauern Platz. Für eine Karte direkt am Spielfeldrand auf Höhe der Mittellinie waren bis zu 22.000 Dollar fällig.



Wo ist das Highlight zu sehen? ProSieben zeigt das NFL-Finale (Kickoff 0.30 Uhr) in voller Länge, die Sendung beginnt um 22.45 Uhr. Ab 20.15 gibt es einen Countdown bei ProSieben MAXX. Auch der Streamingdienst DAZN überträgt, bietet die Wahl zwischen deutschem und US-Originalkommentar.



Ist ein Deutscher dabei? Nein. Keiner hatte es mit seiner Mannschaft in das Play-off geschafft.



Gibt es einen Favoriten? New England hat mit Trainer Bill Belichick und Spielmacher Brady bereits fünf Titel geholt. Was die Erfahrung angeht, haben sie also Vorteile. Sportlich begegnen sich beide Teams auf Augenhöhe.



Ist Tom Brady der „GOAT“, der größte Spieler aller Zeiten? Noch kann Brady mit Pässen dominieren. Rams-Cornerback Nickell Robey-Coleman sieht aber Beweglichkeit, Schnelligkeit und Armkraft schwinden: „Das Alter verlangt Tribut.“ Fakt ist, dass Brady mehr Siegerringe hat als jeder andere. Und bis 45 weiterspielen will. Joe Montana (vier Mal Champion, musste mit 38 wegen vieler Verletzungen zurücktreten) krittelte: „Der Quarterback kassiert einfach nicht so viele Hits wie früher. Früher musste man sich immer Gedanken darüber machen, den Ball so schnell wie möglich loszuwerden, und wurde trotzdem getroffen. Heute kommen die Verteidiger dir nahe, aber in neun von zehn Fällen erreichen sie dich gar nicht, das ist ein ganz anderes Gefühl für einen Quarterback. Dadurch wird das Spiel ein bisschen leichter.“



Was bekommt der Sieger? Die Vince Lombardi Trophy, ein Pokal aus Sterling-Silber mit einem Materialwert von 3500 Dollar. Jeder Spieler des Siegers erhält eine Prämie von gut 118.000 Dollar. Beim Verlierer sind es immerhin noch 59.000 Dollar.



Wer sorgt für das Rahmenprogramm? Die siebenmalige Grammy-Gewinnerin Gladys Knight singt in ihrer Heimatstadt die US-Nationalhymne. In der Halbzeitshow treten Maroon 5, Travis Scott und Big Boi auf. Erstmals werden zudem zwei männliche Cheerleader die Rams anfeuern.



Wie viele Zuschauer sind am Fernseher dabei? Vor einem Jahr lockte das Endspiel im Schnitt 103,4 Millionen Amerikaner vor den Bildschirm, knapp acht Millionen weniger als im Jahr davor und elf Millionen weniger als beim Rekord 2015 (114,4). Weltweit sind fast eine Milliarde Zuschauer dabei. Bei ProSieben stiegen die Quoten stetig.



Wieviel Geld ist im Spiel? Für einen 30-Sekunden-Werbespot beim übertragenden Sender NBC sind etwa 5,2 Millionen Dollar (4,6 Millionen Euro) fällig. Bei Sportwetten werden wohl rund sechs Milliarden Dollar (5,3 Milliarden Euro) umgesetzt. Etwa 22,7 Millionen Amerikaner werden versuchen, mit dem Spektakel Geld zu verdienen. 52 Prozent wollen auf die Rams, 48 auf die Patriots setzen.