Europa League: Das sind die Spiele des Sechzehntelfinals 2019 im Überblick

Die beiden verbliebenen Bundesliga-Vertreter in der Europa League reisen im Sechzehntelfinale nach Osteuropa: Eintracht Frankfurt bekommt es mit dem ukrainischen Spitzenclub Schachtjor Donezk zu tun. Die Werkself trifft in der Endrunde auf den russischen Club FK Krasnodar. Beide Bundesligisten treten als Gruppensieger am 14. Februar zunächst auswärts an und bestreiten die Rückspiele am 21. Februar in den heimischen Stadien.

Europa League: Eintracht Frankfurt gegen Schachtjor Donezk

Frankfurt trifft auf den UEFA-Cup-Sieger von 2009. Die Ukrainer hatten in der Champions League den dritten Gruppenplatz vor 1899 Hoffenheim erreicht und sich damit für die Europa League qualifiziert. "Schachtjor Donezk ist ein schweres Los. Sie sind Meister in der Ukraine und eigentlich eine Champions League-Mannschaft", sagte Eintracht-Trainer Adi Hütter. "Es ist kein einfaches Los, aber wir müssen uns nicht verstecken, und sind sportlich in der Lage, eine Runde weiterzukommen."

Bayer Leverkusen empfängt den FK Krasnodar

Die Werkself muss sich mit dem russischen Club FK Krasnodar auseinandersetzen. "Krasnodar ist ein gefährlicher Gegner", so Bayer-Sportchef Rudi Völler nach der Auslosung. "Sie sind in der Gruppenphase punktgleich mit Sevilla Zweiter geworden, das sagt eine Menge aus. Aber das Ziel ist ganz klar die nächste Runde."

Die Begegnungen im Überblick:

Dienstag, 12. Februar, 18.55 Uhr:

Fenerbahce Istanbul - FC Zenit St. Petersburg

Donnerstag, 14. Februar, 18:55 Uhr:

FK Krasnodar - Bayer 04 Leverkusen

FC BATE Borissow - FC Arsenal

Stade Rennes - Betis Sevilla

Slavia Prag - KRC Genk

Olympiakos Piräus - Dynamo Kiew

Galatasaray Istanbul - Benfica Lissabon

Rapid Wien - Inter Mailand

Lazio Rom - FC Sevilla

Donnerstag, 14. März, 21:00 Uhr:

Schachtjor Donezk - Eintracht Frankfurt

Malmö FF - FC Chelsea

FC Brügge KV - Red Bull Salzburg

Sporting Lissabon - FC Villarreal

Celtic Glasgow - FC Valencia

FC Zürich - SSC Neapel

FC Viktoria Pilsen - Dinamo Zagreb

Mittwoch, 20. Februar, 18 Uhr:

FC Sevilla - Lazio Rom

Donnerstag, 21. März, 18:55 Uhr:

Eintracht Frankfurt : Schachtjor Donezk

Besiktas Istanbul - Olympiakos Piräus

KRC Genk - KAA Gent

FC Zenit St. Petersburg - Fenerbahce Istanbul

FC Villarreal - Sporting Lissabon

FC Valencia - Celtic Glasgow

SSC Neapel - FC Zürich

Dinamo Zagreb - FC Viktoria Pilsen

Donnerstag, 21. März, 21:00 Uhr:

Bayer 04 Leverkusen - FK Krasnodar

FC Arsenal - FC BATE Borissow

Red Bull Salzburg - FC Brügge KV

KRC Genk - Slavia Prag

Dynamo Kiew - Olympiakos Piräus

Benfica Lissabon - Galatasaray Istanbul

Inter Mailand - Rapid Wien

Das sind die weiteren Termine der Europa-League-Finalrunde

Achtelfinale

Hinspiele 7. März 2019

Rückspiele 14. März 2019

Viertelfinale

Hinspiele 11. April 2019

Rückspiele 18. April 2019

Halbfinale

Hinspiele 2. Mai 2019

Rückspiele 9. Mai 2019

Finale am Mittwoch, 29. Mai 2019, 21 Uhr im Olympiastadion Baku.

Der Austragungsort des Finals der Europa League 2018/2019, das am 29. Mai 2019 stattfindet, ist das Olympiastadion Baku. Das Stadion wurde 015 fertiggestellt und bietet 70 000 Zuschauern Platz.

