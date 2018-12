Wer wird Nachwuchssportler des Jahres?

Elena Wassen (Wasserspringen)

Grund der Nominierung:

Elena sicherte sich bei den Olympischen Jugendspielen in Buenos Aires den sechsten Platz vom 10m-Turm und war Fahnenträgerin der Deutschen Delegation.

Elena Wassen, 18 Jahre

Trainerin: Anne-Kathrin Hoffmann

Schule: Schul- und Leistungssportzentrum Berlin

Wasserspringen seit: ca. 15 Jahren

Bisherige sportliche Erfolge:

Turm: Halbfinalteilnahme Olympische Spiele Rio 2016, 3. Platz Europaspiele Baku 2015, 2. Platz Jugendeuropameisterschaft 2014/2015/2017, 1.Platz Jugendweltmeisterschaft 2016, 1. Platz Jugendeuropameisterschaft; 3m Synchron: 2. Platz Jugendeuropameisterschaft 2014, 6. Platz Jugendweltmeisterschaft 2014; Mixed Team Event: 2. Platz Youth Olympic Games 2018; Turm Synchron: 4. Platz Jugendeuropameisterschaft 2017, 5. Platz Europameisterschaft 2017

Sportliche Ziele: Teilnahme Tokio 2020

Lebensmotto: „With the new day comes new strength and new thoughts.“

Gisele Wender, 14 Jahre

Gisele Wender sicherte sich bei den Deutschen Jugend Blockwettkämpfen in Lübeck den ersten Platz im Blockwettkampf Lauf der weiblichen U14.

Trainer: Frau Christina Scheibe

Schule: Anna-Seghers-Schule

Leichtathletik seit: über 10 Jahren

Bisherige sportliche Erfolge: Deutsche Meisterin im Block Lauf am 5. September 2015 in Lübeck.

Hobbys: Neben dem Sport fotografiere ich sehr gerne und treffe mich mit meinen Freunden.

Sportliche Ziele: gesund bleiben und Spaß haben

Lebensmotto: Habe Spaß bei dem was du machst. Genieße Dein Leben und mach Dein eigenes daraus.

Johanna Schikora (Finswimming)

Grund der Nominierung: Johanna sicherte sich die Bronzemedaille in der Gesamtwertung der Weltcups in Phuket/Thailand.

Johanna Schikora, 16 Jahre

Trainer: Volko Kucher

Schule: Otto-Nagel-Gymnasium

Finswimming seit: 5 Jahren

Bisherige sportliche Erfolge: Meine größten sportlichen Erfolge waren bisher mein Jugendweltrekord über 400 m FS bei den Europameisterschaften in Breslau, Polen 2017 und mein Jugendweltrekord über 1500 m FS bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in Leipzig 2018, welchen ich bei den Jugendeuropameisterschaften in Istanbul noch verbessern konnte. Außerdem konnte ich mir die Bronzemedaille in der Gesamtwertung der Weltcups 2018 in Phuket, Thailand erschwimmen (Wertung von 4 Weltcups).

Weitere sportliche Erfolge 2018:

- Gold über 800 m FS und Silber über 400 m FS beim Golden Final (World Cup Final) in Phuket, Thailand

- Bronze in der Gesamtwertung weibliche Jugend aller Weltcups 2018

- Gold über 1500 m FS bei den Jugendeuropameisterschaften (JEM) Istanbul

- mit dem Jugendweltrekord über 1500 m FS gleichzeitig Deutschen Rekord, Deutschen Jugendrekord erschwommen

- Bronze über 400 m FS und 800 m FS bei der JEM

- Deutscher Rekord über 800 m FS

- 3x5., 1x6. Platz bei den Weltmeisterschaften der Erwachsenen in Belgrad, Serbien

- insgesamt 5x Gold, 3x Silber, 2x Bronze bei Weltcups in Ungarn, Italien, Deutschland

- 6x Deutsche Jugendmeisterin (Leipzig)

- Deutsche Meisterin über 100 und 200 m FS, Vizemeisterin über 400, 800 und 1500 m

Hobbies: Natürlich Finswimming, aber auch anderen Sport wie joggen oder schwimmen. Außerdem spiele ich noch Klavier.

Sportliche Ziele: Weltmeisterin werden, Weltrekorde erschwimmen.

Lebensmotto: Gebe bei jeder Sache, die du machst, dein Bestes.

Lara Lessmann, 17 Jahre, BMX

Lara Lessmann betreibt BMX seit ca. 10 Jahren

Grund der Nominierung: Lara errang bei den Urban Cycling World Championships (WM der Erwachsenen) im chinesischen Chengdu den zweiten Platz.

Trainer: Tobias Wicke

Schule: Flatow-OS

BMX seit: ca. 10 Jahren

Bisherige sportliche Erfolge:

3. Platz bei den BMX worlds in Köln 2013, 1. Platz BMX worlds in Köln 2014, 1. Platz world cup Kroatien, 1. Platz world Cup Budapest, 2. Platz world Cup China, 2. Platz WM China

Hobbies: „Ich habe mal Tennis und Fußball gespielt.“

Sportliche Ziele: „Definitiv Olympia 2020“

Timo Jahn (17 Jahre, Schwimmen)

Grund der Nominierung:

Timo sicherte sich bei den Deutschen Kurzbahnmeisterschaften der Jugend den Titel über 50m Freistil.

Trainer: Lasse Frank, Renate Stamm

Schule: Sportschule im Olympiapark - Poelchau Schule

Schwimmen seit: ca. 13 Jahren

Bisherige sportliche Erfolge:

- 2017: Deutscher Juniorenmeister in 50m Freistil und Deutscher Meister in der offenen Klasse mit der 4x50m Freistil mixed Staffel – Kurzbahn

- 2016: Deutscher Jahrgangsmeister in 50m Freistil – Langbahn, Dritter in der Juniorenwertung (Deutsche Meisterschaften) 50m Freistil – Kurzbahn

- 2015: Deutscher Vize Jahrgangsmeister 50m Freistil – Langbahn

- 2014: Dritter bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften 50m Freistil – Langbahn

- mehrfacher Norddeutscher Meister

Hobbies: Schwimmen, lesen, Computer spielen und wenn es die Zeit zulässt mich mit Freunden treffen

Sportliche Ziele: kurzfristig an internationalen Wettkämpfen starten zu dürfen, langfristig möchte ich gerne an Weltmeisterschaften und an den Olympischen Spielen teilnehmen

Lebensmotto: Was dich nicht umbringt, macht dich stärker

Sophie Dornbach

Alter: 16 Jahre

Sportart: Eiskunstlauf

Grund der Nominierung:

Sophie errang den zweiten Platz bei den Deutschen Nachwuchsmeisterschaften (U18) 2018 in Chemnitz und wurde Nachwuchssportlerin des Monats März.

Kian-Yu Oei

Grund der Nominierung:

Kian-Yu sicherte sich bei den DM U15 in Gera den zweiten Platz im Einzel.

Trainer: Kay Witt

Schule: SLZB

Badminton seit: ungefähr 10 Jahren

Bisherige sportliche Erfolge: 2.Platz "Danish Junior Cup" (Mixed) 2017, 3. Platz "8-Nations U15 (Mixed) 2017, Deutscher Meister (Einzel) 2016, Deutscher Meister (Mixed) 2018, Deutscher Vizemeister (Einzel) 2018

Hobbies: Mein größtes Hobby ist gleichzeitig auch meine Sportart: Badminton. Ich betreibe auch sehr gerne andere Ballsportarten, wie beispielsweise Tischtennis und treffe mich gerne mit Freunden.

Sportliche Ziele: Medaille/n bei der U17 EM 2019, Olympiateilnahme

Lebensmotto: Ohne Ziel gibt es keinen Erfolg. Denn nur wer sein Ziel kennt, erreicht es auch.

Sofie Adeberg

Alter: 13 Jahre

Sportart: Eisschnelllauf

Grund der Nominierung:

Sofie sicherte sich in ihrer Altersklasse den ersten Platz beim Vikig Race (Jugend-EM) in Holland und wurde Nachwuchssportlerin des Monats Mai.

Tom Beske

Tom Beske

Grund der Nominierung: Tom sicherte sich bei der DJM in Leipzig vier erste Plätze.

Trainer: Ute und Wolfgang Beck

Schule: Andreas-Gymnasium Berlin

Finswimming seit: seit etwa fünf Jahren

Bisherige sportliche Erfolge: 2018: 5x Deutscher Jugendmeister (4xEinzel, 1xStaffel); 3. Platz Deutsche Meisterschaften (Staffel); erfolgreiche Teilnahme am Weltcup in Leipzig

2017: 3x Deutscher Jugendmeister (1xEinzel, 2xStaffel)

2016: 4x Deutscher Jugendmeister (1xEinzel, 3xStaffel)

2015: 1x Deutscher Kindermeister (1xStaffel), 1x2.Platz, 3x3.Platz (alle Einzel)

Hobbies: Natürlich Finswimming und Rettungsschwimmen

Sportliche Ziele: Nahziel: Jugendnationalmannschaft; Fernziel: Ich wünsche mir, dass Finswimming 2024 in Paris im Olympischen Programm ist und ich dann dabei bin.

Lebensmotto: Ein Risiko eingehen ist nicht immer verkehrt.

Alexander Finger (17 Jahre, Rudern)

Ruderer Alexander Finger

Grund der Nominierung: Alexander sicherte sich bei den DJM in Köln den zweiten Platz im Einer.

Trainer: Jonas Schützeberg, Adrian Bretting

Schule: Weinberg-Gymnasium

Rudern seit: ca. 7 Jahren

Bisherige sportliche Erfolge:

Der Gewinn der Silbermedaille im Einer 2018 und die damit verbundene Nominierung zur deutschen U19-Nationalmannschaft ist sicherlich aktuell ein Highlight meiner Karriere. Die Meisterschaft 2018 hatte dann ja auch noch einen super Abschluss, als ich zusammen mit meinen Doppelvierer-Partnern aus Hannover, Münster und Konstanz noch Gold im Doppelvierer gewann. Aber bereits 2016 und 2017 jeweils Gold in der U17-Klasse im Doppelzweier bzw. Doppelvierer.

Hobbies: Neben dem Sport koche und male ich sehr gern. Es ist ein guter Ausgleich.

Sportliche Ziele: Zunächst einmal möchte ich mir einen "Stammplatz" im deutschen Doppelvierer für die U19-WM in Racice (Tschechien) erkämpfen und dann dort hoffentlich erfolgreich abschneiden. Aktuell sind für den Doppelvierer noch fünf Kandidaten vorgesehen.

Lebensmotto: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg!

Felix Krüsemann

Alter: 17 Jahre

Sportart: Leichtathletik

Grund der Nominierung:

Felix holte sich bei der Para-Leichtathletik-EM in Berlin Bronze über 1.500m und wurde Nachwuchssportler des Monats Oktober.

Weitere Informationen zu den Berliner Nachwuchssportlern des Monats finden Sie auf unserer Themenseite oder unter www.nachwuchssportler-berlin.de

( BM )