Burgstaller und Uth schießen Schalke 04 auf Achtelfinal-Kurs

Gelsenkirchen. Dank der glänzend aufgelegten Guido Burgstaller und Mark Uth hat Schalke 04 seinen Aufwärtstrend auch in der Champions League fortgesetzt und einen Riesenschritt in Richtung Achtelfinale gemacht. Die Königsblauen siegten am 4. Spieltag gegen Galatasaray Istanbul mit 2:0 (1:0) und bleiben in der Königsklasse ungeschlagen.

Der Österreicher Burgstaller hatte die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco vor 54.740 Zuschauern schon in der 4. Minute nach einem bösen Patzer von Gäste-Torwart Fernando Muslera in Führung gebracht. Der emsige Nationalspieler Uth belohnte überlegene Schalker mit seinem zweiten Saisontor für die Knappen (57.) nach Vorlage von Burgstaller und machte den dritten Pflichtspielsieg binnen sieben Tagen perfekt.

Mit acht Punkten hat Schalke in der Gruppe D nun glänzende Aussichten auf das Achtelfinale. Ein Sieg im vorletzten Gruppenspiel beim portugiesischen Meister FC Porto am 28. November würde schon den Einzug in die K.o.-Phase bedeuten.

"Galatasaray ist auswärts aus meiner Sicht gefährlicher. Sie können sich da auf das Wesentliche fokussieren", hatte Tedesco vor der Partie gewarnt. Zumindest Gäste-Torwart Muslera misslang diese Konzentration gleich zu Spielbeginn völlig: Bei einem Ausflug an den Strafraumrand ließ er den eigentlich schon abgefangenen Ball wieder aus den Händen rutschen. Burgstaller reagierte blitzschnell und zirkelte den Ball aus spitzem Winkel ins verwaiste Tor.

Tedesco hatte seine Startaufstellung im Vergleich zum 3:1 in der Bundesliga gegen Hannover 96 am Samstag auf zwei Positionen verändert und bewies mit der Hereinnahme von Rudy und vor allem Burgstaller ein glückliches Händchen. Kapitän und Stammtorwart Ralf Fährmann stand nach auskurierten Adduktorenproblemen erstmals seit fünf Pflichtspielen wieder im Kader, nahm aber auf der Bank Platz.

Da Galatasaray nach der frühen Schalker Führung geschockt wirkte, war dessen Ersatzmann Alexander Nübel erst nach 17 Minuten gefordert. Einen gefährlichen Konter der Türken entschärfte der U21-Nationaltorwart geistesgegenwärtig vor dem eigenen Sechzehner. Elf Minuten später verzog Garry Rodrigues knapp, ansonsten spielte Galatasaray seine Konter oft zu schlampig aus.

Die größeren Spielanteile in einer temporeichen Partie hatten die Schalker, doch ließen diese beste Chancen liegen. Nach 21 Minuten hatte Amine Harit das 2:0 auf dem Fuß, doch der Marokkaner drosch den Ball aus acht Metern über das Tor. Auch Rudy mit einem Pfostenschuss aus der Distanz (38.) und kurz darauf Burgstaller (39.) verpassten das zweite Tor, das schon zu diesem Zeitpunkt verdient gewesen wäre.

Auch nach dem Seitenwechsel behielt die Partie ihre intensive, aber faire Gangart. Die Türken kamen entschlossen aus der Kabine, doch Schalke hielt dagegen und erwischte Galatasaray in der 57. Minute kalt: Burgstaller bediente Uth von der rechten Seite, dieser vollendete aus elf Metern. In der Folge war die Gegenwehr der Gäste endgültig gebrochen.

Mehr zum Thema:

BVB-Serie reißt: Bei Atlético erste Niederlage unter Favre

( SID/mim )