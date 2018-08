Aufsteiger Blau-Weiß verliert knapp gegen Tennis Borussia

Berlin. Sonntagnachmittag in Mariendorf, fünfte Liga und sogar ein paar kühlende Wolken am Himmel, lange Schlangen an Bier- und Bratwurststand – nahezu ideale Bedingungen für das Duell zweier Größen aus alten West-Berliner Zeiten. Gleich zum Auftakt der Oberliga Nordost trafen sich Gastgeber Blau-Weiß 90 und Tennis Borussia zu einer ersten Standortbestimmung, bei der am Ende die Gäste aus Charlottenburg mit einem 1:0 (0:0) das bessere Ende für sich hatten. Den Treffer erzielte in der 60. Minute Zugang Begai Jagne, der kurz zuvor eingewechselt worden war.

Der Aufsteiger verlangt dem Favoriten alles ab

Die Borussen hatten die vergangene Saison auf Rang zwei beendet, während Blau-Weiß als Aufsteiger und Meister der Berlin-Liga als Außenseiter in die Partie ging. Vor 1019 Zuschauern war jedoch kaum ein Klassenunterschied zu sehen. Im ersten Durchgang endeten die Angriffsbemühungen beider an den gegnerischen Strafraumgrenzen. Erst als die Hausherren nach der Pause in der Offensive druckvoller wurden, war Platz für ein konsequentes Umschalten der Gäste – Eingabe von links, Jagne aus Nahdistanz: Tor.

Mit einem Remis hätten die Gäste sicherlich auch leben können, ein Kopfball von Christoph Gorkow verfehlte in der Folge sein Ziel knapp. Auch drei Eckbälle in der Nachspielzeit brachten für den Aufsteiger nichts Zählbares. „Wir sind in der Oberliga angekommen und müssen auch wieder Verlieren lernen“, sagte Blau-Weiß-Trainer Marco Gebhardt, der mit nur einer Niederlage in 34 Spielen aufgestiegen war. „Wir haben dem Gegner alles abverlangt, und der hat diese eine Chance genutzt“ Und es bleiben ja noch 29 Spieltage Zeit, alten Glanz aufzupolieren.

Oberliga Nordost, 1. Spieltag: Blau-Weiß 1890–Tennis Borussia 0:1 (0:0), Wismar–CFC Hertha 3:2 (1:1), Staaken–Stendal 2:0 (2:0), Altlüdersdorf–Neustrelitz 1:4 (0:2), Malchow–Strausberg 1:2 (0:2), Lichtenberg–Torgelow 2:0 (0:0), Greifswald–Brandenburg 3:1 (3:1), Zehlendorf–Rostock II 2:2 (1:0).