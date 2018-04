Niko Kovac wird neuer Bayern-Trainer

MünchenEinen Tag nach dem Halbfinal-Einzug in der Champions League hat der FC Bayern offenbar seine Zukunft geklärt. Laut "Bild" und "Kicker" soll der Ex-Bayern-Profi Niko Kovac den im Sommer scheidenden Jupp Heynckes (72) ablösen. Kovac, in Berlin geboren und einst Profi bei Hertha BSC (von 1991 bis 1996 und von 2003 bis 2006), hat Eintracht Frankfurt im vergangen Jahr ins DFB-Pokalfinale geführt.

In dieser Saison hat er das Team zu einem ernsthaften Anwärter auf die internationalen Plätze geformt. Fünf Spieltage vor Schluss liegt Frankfurt auf dem fünften Platz. Der Vertrag von Kovac bei den Hessen gilt bis 2019. Doch der 46-Jährige soll eine Ausstiegsklausel für die Münchner besitzen. Die Bayern müsste eine Ablöse von 2,2 Millionen Euro für den ehemaligen kroatischen Nationalspieler zahlen. Kovac hat von 2001 bis 2003 für Bayern gespielt und ist dort Meister und Pokalsieger geworden. Eine Bestätigung steht noch aus.

Mit Heynckes wollen die Bayern in dieser Saison aber noch große Ziele erreichen. Sie peilen das Triple aus Champions League, Meisterschaft und Pokal an. Am Dienstag steht das Pokal-Halbfinale bei Bayer Leverkusen an (20.45 Uhr, ARD). Die Meisterschaft ist bereits errungen. Und durch das 0:0 im Viertelfinalrückspiel gegen den FC Sevilla am Dienstag ist auch in der Champions League das Halbfinale erreicht. Am Freitag wird in Nyon um 13 Uhr (Sky) der Gegner ausgelost: Titelverteidiger Real Madrid, der FC Liverpool oder AS Rom. Seit dem Triple vor fünf Jahren war man dreimal im Halbfinale gescheitert. Jetzt soll es wieder das Triple werden.

"Klar, wir sind gierig", sagt Thomas Müller, "man merkt von Spiel zu Spiel, dass man näher kommt. Und wir wollen natürlich durchziehen." Bis zum 26. Mai, bis ins Finale nach Kiew. Sich kleiner machen, gilt nicht. Während Cristiano Ronaldo nach seinem Rettungselfer gegen Juventus Turin im Jubelrausch seine Muckis präsentierte, beließen es die Bayern bei verbalen Muskelspielen: "Wir sind im Halbfinale. Da gibt es kein anderes Ziel mehr, als ins Finale einzuziehen und das Ding zu holen. Das haben wir uns jetzt ganz groß auf die Fahne geschrieben", sagte Mats Hummels.

Ende April, Anfang Mai geht's um alles, um Kiew. "Im Halbfinale müssen wir uns noch ein bisschen steigern", forderte Arjen Robben, betonte aber auch: "Wenn wir einen guten Tag haben, können wir jeden schlagen." Egal wen. Die Sehnsucht des Vereins drückte Präsident Uli Hoeneß aus: "Mein Wunschgegner? Ich möchte nur ins Endspiel." Vorher dürfen sich die Fans freuen: Die Verträge von Franck Ribéry (35) und Robben (35) sollen nun doch zeitnah um ein weiteres Jahr verlängert werden. Alles rosarot in München also. Und nun fehlt ja offenbar nicht einmal mehr der neue Trainer für die kommende Saison.