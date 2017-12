Wer wird Berlins bester Nachwuchssportler 2017?

Antonia Ackermann (15 Jahre, Gewichtheben)

Grund der Nominierung:

Antonia sicherte sich bei den Deutschen Schülermeisterschaften in Frankfurt (Oder) den ersten Platz im Mehrkampf und ist Nachwuchssportlerin des Monats Januar 2017.

Trainer: Herr Höwler / Herr Schindler

Schule: Schul-und Leistungssportzentrum Berlin

Gewichtheben seit: ca. 4 einhalb Jahren

Bisherige sportliche Erfolge: Ostdeutsche Meisterin, Ostdeutsche Vizemeisterin, Deutsche Meisterin der Schüler.

Hobbies: Lesen, Shoppen, Longboarden, Sport treiben.

Sportliche Ziele: Bei Olympia antreten!

Lebensmotto: Du musst kämpfen um etwas zu erreichen!

Hier abstimmen

_____________________________________________________________



Charlotte von Leupoldt (15 Jahre, Judo)

Grund der Nominierung:

Charlotte sicherte sich in Paris beim 9.Intern. Tournament of Judo of Harnes den dritten Platz und ist Nachwuchssportlerin des Monats Februar 2017.

Trainer: Carsten und Heike von Leupoldt, Florian Luhm; Stützpunkttrainer: Henry Ballaschk

Schule: Europäisches Gymnasium Bertha von Suttner

Judo seit: ca. 10 Jahren

Bisherige sportliche Erfolge:

2. Platz DJB Sichtungsturnier u15 (2016), 3.Platz DJB Sichtungsturnier U16 (2016), 5.Platz DJB Sichtungsturnier U17 (2016), 3.Platz XVIII Warszawa Judo Open (2016 ), 3.Platz Tournament International de Harnes (2016)

Hobbies: Judo, Skifahren, Lesen

Sportliche Ziele: Nationalmannschaft

Lebensmotto: Hab ich bisher noch nie gebraucht.

Hier abstimmen

_____________________________________________________________



Florian Paschke (16 Jahre, Eiskunstlauf)

Grund der Nominierung:

Florian sicherte sich bei den Deutschen Jugend-Meisterschaften in Mannheim den ersten Platz und ist Nachwuchssportler des Monats März 2017.

Trainerin: Manuela Machon

Schule: SLZB

Eisschnelllauf seit: ca. 10 Jahren

Bisherige sportliche Erfolge: 1. Platz Deutsche Nachwuchsmeisterschaft 2017, 2. Platz Deutschland-Pokal 2016, 1. Platz Berliner Jugendmeisterschaft 2016, 5. Platz International Bavaria Open 2016, 3. Platz International Hellmut-Seibt-Memorial Wien

Hobbies: Fussball spielen, mit Freunden treffen

Sportliche Ziele: WM- bzw. Olympia-Teilnahme

Lebensmotto: "Schritt für Schritt…"

Hier abstimmen

_____________________________________________________________



Lou Massenberg (17 Jahre, Wasserspringen)

Grund der Nominierung:

Lou wurde bei den DJM in Aachen Deutscher Juniorenmeister vom Drei-Meter-Brett und ist Nachwuchssportler des Monats April 2017.

Trainer: Anne-Kathrin Hoffmann

Schule: Schul-und Leistungssportzentrum Berlin

Wasserspringen seit: ca. 12 Jahren

Bisherige sportliche Erfolge:

mehrfacher Deutscher Jugendmeister,

1x1.,1x10. Jugendweltmeisterschaften Kazan 2016,

2x1.,1x3.,1x4. Jugendeuropameisterschaften Rijeka 2016,

1x1.,1x2. Youth Diving Meet Dresden 2016,

1x1.,2x2.,1x3. Jugendeuropameisterschaften Moskau 2015,

1x1.,1x2. Youth Diving Meet Dresden 2015,

2x1. 7 Nationen Jugendländerkampf Stockholm,

1x1.,1x2. CAMO Kanada

Hobbies: Musik, Computer spielen, Beachvolleyball

Sportliche Ziele: Olympiateilnahme

Lebensmotto: Immer weitermachen! Never give up!

Hier abstimmen

_____________________________________________________________



Maximilian Kröber (18 Jahre, Tischtennis paralympisch)

Grund der Nominierung:

Maximilian sicherte sich bei den U18-DM der Behinderten in Eckernförde den 1. Platz in seiner Wettkampfklasse und ist Nachwuchssportler des Monats Mai 2017.

Trainer: Eric DuDuc; Landestrainer Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband Berlin e.V. sowie Irina Palina und Peter Lens vom ttc berlin eastside e.V. (Einzeltraining)

Schule: Carl-von-Linné Schule, Förderzentrum

Tischtennis seit: 2 Jahren

Bisherige sportliche Erfolge:

01. 04. 2017 Aufnahme in den C-Kader der Nationalmannschaft Tischtennis des Deutschen Behindertensportverbandes e.V.

Deutscher Jugendmeister 2017 (März) des Deutschen Behindertensportverbandes e.V. in der WK 11,

Zweifacher Goldmedaillengewinner 2016 des Jugend Länder Cup des Deutschen Behindertensportverbandes e.V.

Bundessieger Jugend trainiert für Paralympics 2016 zusammen mit der Schulmannschaft

Aufstieg in die Meisterliga Jungen (höhste Liga) zur nächsten Saison, mit dem Team von ttc berlin eastside e.V.

Sieger des Tischtennis Turnier der Tausende 2016 Berlin (Regelsport)

• Hobbies: Tischtennis.

Sportliche Ziele: Bundesligaspieler im Regelsport, Teilnahme Paralympics 2020

Lebensmotto: YOLO

Hier abstimmen

_____________________________________________________________



Pele Uibel (17 Jahre, Moderner Fünfkampf)

Grund der Nominierung:

Pele sicherte sich bei den Internationalen Deutschen Meisterschaften der Junioren in Berlin den ersten Platz und ist Nachwuchssportler des Monats Juni 2017.

Trainer: Robert Trapp, Jan Jagodzinski, Thora Schwarck

Schule: Schiller Gymnasium

Moderner Fünfkampf seit: 8 Jahren

Bisherige sportliche Erfolge: Deutscher Vizemeister Jugend C im Vierkampf, Deutscher Meister Jugend B im Fünfkampf, Deutscher Meister Jugend A in Vier- und Fünfkampf, Qualifikation für die Jugend A EM/WM, 6. Platz U17 EM 2016, Deutscher Meister Junioren und U19 2017

Hobbies: Freunde treffen, Badminton und Volleyball spielen.

Sportliche Ziele: Teilnahme an Olympischen Spielen.

Lebensmotto: Hartes Training leichter Wettkampf!

Hier abstimmen

_____________________________________________________________



Johanna Schikora (15 Jahre, Finswimming)

Grund der Nominierung:

Johanna sicherte sich bei den Europameisterschaften in Wroclaw/Polen den 4. Platz über 400m und schwamm dabei Jugendweltrekord und ist Nachwuchssportlerin des Monats September 2017.

Trainerin: Volko Kucher

Schule: Otto-Nagel-Gymnasium

Finswimming seit: 4 Jahren

Bisherige sportliche Erfolge: Mein größter sportlicher Erfolg war mein Jugendweltrekord über 400 m FS bei den Europameisterschaften in Wroclaw/Polen. Weitere Erfolge 2017: Jugendweltmeisterin 800 m FS in Tomsk/Russland mit Jugendeuroparekord, Bronze über 200 m FS, 400 m FS und 4 x 200 m-Staffel bei den Jugendweltmeisterschaften in Tomsk/Russland, Bronze mit 4 x 200 m-Staffel mit Deutschem Rekord bei den Europameisterschaften in Wroclaw/Polen, Gold über 800 m FS und Bronze über 400 m FS und 200 m FS beim World Cup in Eger/Ungarn, Gold über 800 m FS und 1500 m FS und Silber über 200 m FS beim World Cup in Lignano Sabbiadoro/Italien, Deutscher Rekord über 200 m FS, 400 m FS, 800 m FS, 4 x 100 m FS und 4 x 200 m FS, Deutscher Jugendrekord über 100 m FS, 200 m FS, 400 m FS, 800 m FS, 4 x 100 m FS, 4 x 200 m FS, Deutsche Meisterin über 200 m FS, 400 m FS, 800 m FS, 1500 m FS, Vizemeisterin über 100 m FS, Deutsche Jugendmeisterin über 100 m FS, 200 m FS, 400 m FS, 800 m FS, 1500 m FS und 400 m ST

Hobbies: Natürlich Finswimming, aber auch anderen Sport wie joggen oder schwimmen. Außerdem spiele ich noch Klavier.

Sportliche Ziele: Weltmeisterin werden, Weltrekorde erschwimmen, …

Lebensmotto: Gebe bei jeder Sache, die du machst, dein Bestes.

Hier abstimmen

_____________________________________________________________



Marlene Endrolath (16 Jahre, paralympisches Schwimmen)

Grund der Nominierung:

Marlene erschwamm bei den Europäischen Jugendspielen 2017 in Italien 5 mal Gold und 1 mal Silber und ist Nachwuchssportler des Monats Dezember 2017.

Trainer: Phillip Semechin

Schule: SLZB

Schwimmen seit: ca. 11 Jahren

Bisherige sportliche Erfolge: Internationale Deutsche Meisterschaften 2016: Jugendmeisterin über 50m Brust; European Para Youth Games: 5x Gold (200m Lagen, 100m Schmetterling, 100m Brust, 100m Freistil, 100m Rücken), 1x Silber (400m Freistil); mehrfache Deutsche Meisterin; Dt. Rekord über 200m Schmetterling

Hobbies: Schwimmen, reisen, Freunde treffen

Sportliche Ziele: Tokyo 2020

Lebensmotto: Fange nie an aufzuhören, höre nie auf anzufangen.

Hier abstimmen

_____________________________________________________________



Moritz Adam (18 Jahre, Kanu - Canadier)

Grund der Nominierung:

Moritz sicherte sich bei den DJM in München den ersten Platz im Einer-Canadier über 200m, 500m und 1.000m und ist Nachwuchssportler des Monats November 2017.

Trainer: Lars Korber

Schule: Flatow-Oberschule

Canadier seit: 7 Jahren

Bisherige sportliche Erfolge: Deutscher Meister 2015 im C1 über 200m und 1.000m; 7. Platz im C4 über 500 m bei der Junioren WM in Minsk 2016; Deutscher Meister 2016 im C1 über 200m und 500m; 6. Platz im C1 über 200m und 8. Platz im C1 über 1.000m bei der Junioren WM 2017; Deutscher Meister 2017 im C1 über 200m, 500m, 1.000m und im C2 über 200m, 1.000m sowie im C4 über 1.000m

Hobbies: Schwimmen, auch mal Party machen

Sportliche Ziele: Teilnahme an der U 23 EM / WM 2018

Hier abstimmen

_____________________________________________________________



Moritz Wolff (17 Jahre, Rudern)

Grund der Nominierung:

Moritz sicherte sich bei den U19-Europameisterschaften in Krefeld den ersten Platz im Einer und ist Nachwuchssportler des Monats Juni 2017.

Trainer: Adrian Bretting

Schule: Flatow-Oberschule Berlin

Rudern seit: knapp 4 Jahren

Bisherige sportliche Erfolge: "Am 21.05.2017 wurde ich U 19 Europameister. Mit meinem Sieg der Rangliste in Hamburg habe ich mich am 03.06.2017 für die Teilnahme an der U 19 WM in Trakai qualifiziert."

Hobbies: "Ich mache so gut wie alles, was mit Sport zu tun hat, da gibt es kaum etwas, was ich nicht als Hobby mache."

Sportliche Ziele: "Ich möchte erfolgreich an Olympischen Spielen und Welt- und Europameisterschaften teilnehmen."

Lebensmotto: ":-) Wenn die Musik stimmt, wächst der Bizeps!:-)"

Hier abstimmen

_____________________________________________________________



Nico Naujock (16 Jahre, Segeln)

Grund der Nominierung:

Nico sicherte sich bei der U17-WM in Medemblik (Niederlande) den dritten Platz in der Klasse Laser Radial und ist Nachwuchssportler des Monats Oktober 2017.

Trainer: Olaf Koppin

Schule: Flatow-Oberschule

Segeln seit: 11 Jahren

Bisherige sportliche Erfolge: 1. Platz Jugendeuropameisterschaft-U17 Juli 2017 Laser Radial, 1. Platz Internationale Deutsche Jugendmeisterschaft August 2017 Laser Radial, 3. Platz Jugendweltmeisterschaft U17 August 2017 Laser Radial

Hobbies: Longboarden, Karten spielen.

Sportliche Ziele: Olympiateilnahme

Lebensmotto: ,,Mach es nicht besser, sondern anders als die anderen" Steve Jobs

Hier abstimmen

_____________________________________________________________



Rudolf Molleker (17 Jahre, Tennis)

Grund der Nominierung:

Rudi sicherte sich sowohl bei den Internationalen Deutschen Jugendmeisterschaften in Berlin als auch beim internationalen Turnier in Offenbach den ersten Platz und ist Nachwuchssportler des Monats August 2017.

Trainer: Benjamin Thiele

Schule: Abschluss mit der mittleren Reife in 2016

Tennis seit: 11 Jahren

Bisherige sportliche Erfolge:

2017: Sieger ITF Juniors Berlin und Offenbach (beides Grade 1)

2016: Halbfinale Men Futures Ismaning, 15.000$ (6 ATP Punkte), Sieger ITF Juniors Offenbach

2015: Team Europameister U16

2014: Europameister U14 im Einzel, Finalist im Doppel, Team Welt- und Europameister U14

Hobbies: In meiner Freizeit spiele ich als Abwechslung gerne Basketball und höre viel Musik.

Sportliche Ziele: Ich möchte sportlich so weit wie möglich nach oben kommen und Tennisprofi werden, regelmäßig an allen Grand Slam Turnieren teilnehmen und mit Tennis meinen Lebensunterhalt verdienen. Einen bestimmten ATP-Weltranglistenplatz habe ich mir nicht vorgenommen...der ist nach oben hin offen:-)!

Lebensmotto: (K)now Pain (K)now Gain!

Hier abstimmen

_____________________________________________________________



Weitere Informationen zu den Berliner Nachwuchssportlern des Monats finden Sie auf unserer Themenseite oder unter www.nachwuchssportler-berlin.de

( BM )