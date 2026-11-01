Alba Berlin hat seine Serie von zuletzt zwei Bundesliga-Siegen in Folge gerissen. Bei den Telekom Baskets Bonn unterlagen die Berliner trotz langer Führung mit 88:95 (45:42). Damit bleibt Alba als Tabellen-Zwölfter weiterhin im Niemandsland der Liga. Beste Werfer der Berliner vor ausverkaufter Halle mit 6000 Zuschauern waren Jordan Ford und Brandon Angel mit je 19 Punkten.

Es entwickelte sich schnell eine sehr physische Begegnung. Die Gäste aus der Hauptstadt versuchten, viel Tempo zu machen, und trafen ihre Distanzwürfe. So übernahmen sie beim 11:8 wieder die Führung, die sie bis zur Halbzeit nicht mehr abgaben. Mitte des zweiten Viertels wurde der Vorsprung nach einem 12:4-Lauf sogar erstmalig zweistellig (28:28).

Alba Berlin verliert im Schlussviertel die Kontrolle und das Spiel

Aber Bonn hielt gut dagegen, und hatte vor allem beim Rebound deutliche Vorteile. Besonders unter dem eigenen Korb gestattete Alba den Gastgebern immer wieder neue Wurfmöglichkeiten. Und dann überbot Bonn auch noch die gute Berliner Dreierquote. So konnten die Rheinländer bis zur Pause wieder verkürzen.

Alba kam aber besser aus der Kabine und setzte sich erneut auf zehn Punkte ab (58:48), aber erneut ließen sie anschließend zu viel liegen. Ende des dritten Viertels lagen sie plötzlich wieder zurück. Die Berliner kämpften sich zwar wieder heran (79:79), aber ihre Defensive war nicht mehr in der Lage, die Bonner zu stoppen.

dpa