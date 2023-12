Berlin. Für Frauen ist es im Teamsport oft schwer. Alba Berlin zeigt allerdings, wie nachhaltig die Begeisterung wirklich sein kann.

Ihre Zeit auf der großen Bühne ist im Verhältnis betrachtet noch kurz. Erst seit etwas mehr als einem Jahr spielen die Frauen von Alba Berlin in der Basketball-Bundesliga. Doch dafür konnte die Mannschaft von Trainer Cristo Cabrera bereits einiges erreichen. Einzug in das Halbfinale als Aufsteiger und Platz vier, stabile Zuschauerzahlen und Bestwerte von über 2000 Besuchern. Das Team hat also schnell eine solide Basis gefunden.