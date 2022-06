Alba Berlin hat seine elfte deutsche Meisterschaft gewonnen – wie in den vergangenen drei Jahren wieder in München.

Alba Berlin In München wird Alba Berlin am liebsten Meister

München. Es scheint, als würde Alba Berlin am liebsten in der heimlichen Hauptstadt an der Isar deutscher Basketball-Meister werden. Hatte der Titelverteidiger am vergangenen Freitag vor ausverkauften Rängen in der heimischen Mercedes-Benz Arena noch verkrampft und unsicher gewirkt, bewies er keine 48 Stunden später im Audi Dome seine ganze Klasse, bezwang Bayern München im vierten Spiel der Play-off-Finalserie mit 96:81 (52:36) und ist mit 3:1 Siegen zum dritten Mal in Folge Champion – zum dritten Mal in Folge in München.

In der Saison 2019/20 hatten die Berliner diesen Triumph in der Corona-Bubble perfekt gemacht, vergangenes Jahr mit zwei Siegen gegen Gastgeber Bayern München. Zu erwarten war dieser dritte Erfolg nach dem Geschehen am Freitagabend nicht – so stark, wie sich die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri in Berlin präsentiert hatte. Auf der anderen Seite war es für die Bayern ihre vierte Heimniederlage in Folge (je zwei gegen Berlin und im Halbfinale gegen Bonn).

Alba Berlin startet mit Johannes Thiemann

Beide Teams gingen in unveränderter Aufstellung in das vierte Duell: Die Gastgeber mussten wie in Berlin auf Vladimir Lucic, Darrun Hilliard, Corey Walden und Leon Radosevic verzichten. Das hatte sie nicht davon abgehalten mit einem sehr überzeugenden 90:60 die 19 Spiele währende Berliner Siegesserie zu beenden. Beim Titelverteidiger aus der Hauptstadt waren der Schwede Marcus Eriksson und der gebürtige Berliner Tim Schneider erneut nur Zuschauer.

Etwas veränderte Alba-Trainer Israel Gonzalez aber: Er schickte zu Beginn Johannes Thiemann statt Luke Sikma aufs Parkett. Eine Entscheidung, die voll aufging. Der deutsche Nationalspieler hatte an jedem der ersten 16 Punkte seines Teams seinen Anteil. Entweder der 28-Jährige verwandelte selbst oder er gab die Vorlagen zu den Dreiern von Jaleen Smith und Tamir Blatt.

Alba Berlin trifft auch die Dreier wieder

Die Gäste erwischten so einen Traumstart und führten in der dritten Minute 11:0. Es war wie ein Spiegelbild zu Spiel drei zwei Tage zuvor. Alba gelang alles, den Bayern nichts. Die Berliner zwangen ihren Kontrahenten schon im ersten Viertel mit unerbittlicher Verteidigung zu fünf Ballverlusten. Sie trafen vier Distanzwürfe – im kompletten dritten Spiel waren es nur zwei (bei 21 Versuchen) gewesen.

Sie fanden im Angriff immer wieder den freien Mann. Sie hatten 15 Assists, ihr Kontrahent nur sechs. Sie dominierten im Rebound. Die Münchner wirkten wie gehemmt. Wie die Berliner am Freitag.

Der Vorsprung wuchs folgerichtig, weil es kein Nachlassen gab. Nach einer Viertelstunde und einem leichten Korbleger von Malte Delow hieß es 35:20 aus Berliner Sicht. Es folgten fünf starke Minuten von Center-Riese Christ Koumadje, gegen den die Bayern kein Mittel fanden. Acht Punkte des Mannes aus dem Tschad stellten bei 48:27 (18. Minute) die bis dahin höchste Führung her. Auf der Berliner Bank herrschte Jubelstimmung, als Kapitän Luke Sikma mit der Pausensirene seine ersten Zähler zum 52:36 markierte, mit einem äußerst schwierigen Wurf im Rückwärtsfallen.

Alba Berlin lässt Bayern nicht in Führung gehen

Alba hatte jetzt eine Hand schon am Meisterpokal. Es wurde noch einmal laut, als die Münchner aus der Kabine kamen und durch Augustine Rubit und Nick Weiler-Babb auf 40:52 verkürzten. Ihr Gegner allerdings konterte meisterlich. Natürlich Johannes Thiemann, Jaleen Smith und Oscar da Silva mit zwölf Punkten in Folge ließen den Abstand wieder auf mehr als zwanzig Zähler wachsen (64:40./25. Minute).

Anschließend ließ die Intensität in der Verteidigung auf beiden Seiten etwas nach – als ob beide Mannschaften spürten, dass es eine erneute Wende in dieser Partie nicht geben würde. Eine Parallele zum ersten Duell dieser Teams in der Finalserie: Erneut lag München kein einziges Mal in Führung. Als ob Alba tatsächlich in der Höhle des Löwen befreiter aufspielen kann.

Einmal wurde es doch noch spannend. Zu Beginn des Schlussviertels kamen die sich mit letzter Energie wehrenden Bayern auf 63:76 heran. Nach neun Punkten nacheinander in Serie nahm auch Israel Gonzalez einmal eine Auszeit. Offenbar fand er die richtigen Worte. Jaleen Smith mit einem Korbleger und einem Dreier beseitigte die letzten Zweifel. Der Amerikaner (23 Punkte) feierte – und mit ihm der nun elfmalige deutsche Meister. Erst recht, als Youngster Malte Delow mit einem Distanztreffer den Schlusspunkt setzte.