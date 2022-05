Meister Alba Berlin startet mit Sieg in Playoff-Halbfinale

Die Hauptstädter siegten am Freitag in einer intensiven und spannenden Partie mit 89:84 (45:43).

Berlin. Der deutsche Meister Alba Berlin ist mit seinem Sieg in die Halbfinale-Serie der Basketball-Bundesliga gegen die MHP Riesen Ludwigsburg gestartet. Die Hauptstädter siegten am Freitag in einer intensiven und spannenden Partie mit 89:84 (45:43) und führen in der Best-of-Five-Serie 1:0. Beste Alba-Werfer vor 8211 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof waren Maodo Lo mit 20 und Jaleen Smith mit 18 Punkten. Bei Ludwigsburg trafen Jordan Hulls mit 26 und James Woodard mit 24 Zählern am besten. Die zweite Begegnung steigt am Sonntag erneut in Berlin.

Schnell wurde klar, dass es die von Titelverteidiger Alba erwartet schwere Partie gegen gut organisierte Ludwigsburger werden würde. Mit ihrer oft kleinen Aufstellung sowie aggressiven und physischen Pressverteidigung, setzen sie ihre Gegner unter Druck. Alba hielt dagegen und führte nach dem ersten Viertel 25:24.

Jordan Hulls von MHP Riesen Ludwigsburg kämpft gegen Albas Maodo Lo (r) um den Ball.

Foto: dpa

Im zweiten Durchgang verteidigten die Gastgeber zunächst besser und konnten sich nach einigen Fastbreaks auf neun Punkte absetzen. Aufgrund einiger unnötiger Ballverluste der Berliner kurz vor Pause schrumpfte der Vorsprung auf 45:43. Alba konnte sich erneut einen Vorsprung von neun Punkten erspielen. Ludwigsburg hielt sich mit teilweise schwierigen Distanzwürfen vor allem von Hulls im Spiel.

Die Gäste ließen sich nicht abschütteln, trafen weiter gut und Alba geriet im Schlussviertel mit zwei Punkten in Rückstand. Es waren die Berliner, die am Ende die wichtigen Würfe trafen. Ein Dreier von Tamir Blatt zum 89:81 in der Schlussminute brachte die Entscheidung.