Alba Berlin Alba Berlin verliert in Europa zum dritten Mal in Folge

Berlin. Obwohl die Zahl der verletzten Spieler bei Alba Berlin endlich schrumpft und mit Kapitän Niels Giffey und dem Schweden Marcus Eriksson nur noch zwei Stammspieler fehlen, konnte der deutsche Basketball-Meister den Abwärtstrend in Europa nicht stoppen. Der dreimalige Euroleague-Champion Armani Mailand gewann 84:70 (42:34) in der Mercedes-Benz Arena. Für die Gäste war es im 19. Spiel der zwölfte Sieg, für Alba im 20. Spiel die 13. Niederlage. "Wir konnten die nicht stoppen, haben nicht gut genug verteidigt", haderte Berlins Spielmacher Maodo Lo.

Sein Team begann mit viel Energie, großem Einsatz in der Verteidigung - und Milan zeigte sich beeindruckt, trotz des ständigen Gebrülls ihres Trainers Ettore Messina von der Seitenlinie. Hatten die Italiener bei ihrem furiosen 95:80-Sieg über Valencia zwei Tage zuvor noch sechzig Prozent ihrer Dreipunktewürfe verwandelt, wollte dies in Berlin anfangs nicht gelingen. Nur einer von fünf Dreiern im ersten Viertel drin, das erklärte zum Teil die 18:13-Führung Berlins.

Dass sie nicht höher ausfiel, lag zum einen daran, dass die Gastgeber unter des Gegners Korb zu viele Chancen zum Punkten verpassten, zu oft auch zögerten, statt mutig zu spielen. Das änderte sich kurz, als Luke Sikma erstmals nach überstandener Oberschenkelverletzung eingewechselt wurde und gleich darauf einen mutigen Pass Peyton Sivas zum 15:8 verwandelte. Wenig später erhöhte Siva gar auf 18:9 - es sollte die höchste Alba-Führung in dieser Partie bleiben. Denn danach wechselte Armani in den Arbeitskleidungs-Modus.

Angeführt von Kyle Hines (13 Punkte), dem mit nur 1,98 Meter Körpergröße eher kleinen Center und dennoch einer der besten Europas, wechselte das Momentum. Der viermalige Euroleague-Champion (je zweimal mit Piräus und ZSKA Moskau) war unter beiden Körben zu finden, punktete und reboundete Mailand wach. Jetzt saßen auch die Dreier des Ex-NBA-Profis Luigi Datome (14). Schon übernahm der 28-malige italienische Meister die Kontrolle. Nach einer Serie von 12:0 Punkten hieß es 21:18 aus seiner Sicht. Nun war die Mannschaft von Interims-Cheftrainer Israel Gonzalez verunsichert. Mailands Dreier-Quote im zweiten Viertel: sechs von neun. Das Resultat dieses Resultats war eine 42:34-Führung.

Alba gab indes nicht auf, obwohl der Gäste-Vorsprung in der 24. Minute sogar auf 53:41 gewachsen war. Zum Glück hatten aber nicht die Armani-Schützen Zielwasser getrunken. Auch Tim Schneider (8), Jayson Granger (16), sogar Ben Lammers (18) trafen jetzt aus der Distanz und hielten die Berliner Hoffnungen am Leben. Der US-Center hatte ohnehin einen sehr starken Tag erwischt. Hätten sie sich nur nicht so häufig von der Hektik anstecken lassen, die die Mailänder Bank quasi im Dauerterror ausstrahlte.

Der Kampfgeist der Gastgeber war nicht gebrochen, doch die Möglichkeiten, die sie sich in der Verteidigung erarbeiteten, wurden im Angriff nicht in Punkte umgesetzt. Das lag auch an einer exzellenten Mailänder Abwehr, die verhinderte, dass Alba in seinen Rhythmus fand. Vier Minuten vor dem Ende traf Michael Roll für die Gäste zum 75:62, die Entscheidung war gefallen. So ging für die Berliner das dritte Euroleague-Spiel in Folge verloren. Los Fazit: "Wir müssen wieder mehr treffen."