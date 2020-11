Alba Berlin kehrt zurück ins Mannschaftstraining

Berlin. 15 Tage ist es her, dass der erste positive Test auf Covid-19 bei Alba Berlin öffentlich wurde. In der Woche darauf erhöhte sich die Zahl der Infizierten auf sieben Personen der 20-köpfigen Reisegruppe, die beim überraschenden 93:88-Sieg bei ZSKA Moskau in der Basketball-Euroleague dabei waren. Nun sind Isolation und Quarantäne überstanden, der deutsche Double-Gewinner der Vorsaison versucht, sich wieder auf den Sportbetrieb einzustellen. Am Donnerstag (20 Uhr, Magentasport) ist der FC Barcelona zu Gast in der Mercedes-Benz Arena.

Symptome waren bei Alba Berlins Spielern unterschiedlich

Ein herbeigesehnter Moment, aber auch ein etwas unwirkliches Gefühl für alle Beteiligten, ob infiziert oder nicht. „Die einen haben so gut wie nichts bemerkt von ihrer Infektion, bei anderen war es intensiver“, beschreibt Alba-Geschäftsführer Marco Baldi die Situation während der von ständigen Tests begleiteten Zwangspause. Die an diesem Montag abgeschlossen sein soll, beim ersten gemeinsamen Mannschaftstraining mit allen Trainern und Spielern. So ist der Plan. Individuell hatten alle vorher bereits gearbeitet, soweit es ging.

Wirtschaftlich wird es für Alba in dieser Saison durch Corona und die damit verbundenen Einschränkungen einen „Überlebenskampf“ geben, wie der Manager es unmissverständlich formuliert. Jammern will er dennoch nicht, „weil es niemandem hilft“ und weil es sehr vielen mindestens genauso schwer fällt, die aktuelle Lage zu überstehen.

Niemand bei Alba Berlin weiß, wer wie in Form ist

Sportlich betrachtet kommt zur Unsicherheit hinzu, dass noch weniger vorhersagbar ist als üblich. „Es ist eine Variable da, die wir sonst nicht hatten“, sagt Baldi, „wen trifft es und wenn, zu welchem Zeitpunkt? Das ist Glücks- oder Pechsache.“ In Albas Fall müsse sich nach 14 Tagen Quarantäne nun erst einmal erweisen, wie es mit der Fitness aussieht: „Keiner weiß so richtig, wer wie in Form ist.“ Die Athletiktrainer stehen vor der großen Herausforderung, die Übungen richtig zu dosieren, nicht zu unter-, aber auch nicht zu überfordern.

Das Wichtigste sei, jetzt als Team besser zusammenzuwachsen. Niemand kann vorhersagen, was übrig ist von dem sensationellen Auftritt in Moskau, wo die Berliner zum ersten Mal in dieser Saison beinahe im alten Alba-Stil auftraten. „Gerade hatten wir vor, unser Spiel zu stabilisieren, und dann wirst du so rausgerissen“, sagt Baldi. Ein Kontrahent wie der FC Barcelona kommt vielleicht nicht mal zum schlechtesten Zeitpunkt. Niemand erwartet gegen einen der Favoriten der Euroleague Wunderdinge. Das nimmt etwas mehr den Druck aus der Situation, als würde beispielsweise Asvel Villeurbanne jetzt hier antreten.

Alba hat jetzt neun Spiele in 22 Tagen

Doch Gewinnen und Verlieren ist sicher für den Moment ohnehin weniger vorrangig. Nicht allein wirtschaftlich geht es ums Durchhalten. Für die Spieler ist das auch körperlich eine Herausforderung, unabhängig vom Zustand des Einzelnen. Der enge Zeitplan ist noch enger geworden, von Donnerstag an heißt es in 22 Tagen Barcelona, Frankfurt, Bonn (Pokal), Piräus, Oldenburg, Villeurbanne, St. Petersburg, noch einmal Bonn (Bundesliga) und Khimki Moskau. Das sind neun Spiele in gut drei Wochen. Nach der Testphase kommt die Stressphase.

