Sikma verlängert bei Alba bis 2023

Berlin. Die guten Nachrichten von Alba Berlin reißen nicht ab: Nach dem Einzug in die Finalserie um die deutsche Basketball-Meisterschaft gegen Bayern München und der Qualifikation für die Euroleague hat der Klub den Vertrag mit seinem Star Luke Sikma gleich um vier Jahre verlängert: Der 29 Jahre alte Amerikaner unterschreibt bis zum Ende der Saison 2022/23 bei den Berlinern. Er spielt bereits seit 2017 in Berlin.

Im Eurocup als wertvollster Spieler ausgezeichnet

„Die Vertragsverlängerung von Luke ist ein wichtiges Zeichen“, wird Alba-Sportdirektor Himar Ojeda in einer Mitteilung zitiert, „er ist ein Top-Level-Spieler, der zahlreiche lukrative Optionen für einen Wechsel zu anderen Klubs gehabt hätte. Dass er diese ausschlägt und bei uns bleibt, zeigt, wie sehr er an unseren Weg und unsere Entwicklung glaubt.“ Sikma verzeichnete in der vergangenen Bundesligasaison im Schnitt 11,1 Punkte, 6,2 Rebounds, 4,6 Assists und 1,5 Ballgewinne.

Im Eurocup, in dem die Berliner erst im Finale an Valencia scheiterten, wurde er zum wertvollsten Spieler (MVP) gewählt. Er ist vor allem durch seine Vielseitigkeit und sein mannschaftsdienliches Spiel eine, wenn nicht die wichtigste, Stütze im Team.

Thomas Päch wird Cheftrainer in Bonn

Luke Sikma sagt, er habe sich ersten Tag an bei Alba und in Berlin sehr wohlgefühlt. „Der Klub hat große Ambitionen und zuletzt eine tolle Entwicklung hingelegt, weswegen es für mich logisch war, meinen Vertrag hier zu verlängern.“ Er verspüre eine große Vorfreude darauf, mit seiner Mannschaft in der nächsten Saison in der EuroLeague zu spielen. „Zudem gefällt mir die Philosophie sehr, junge Spieler zu entwickeln und gleichzeitig Kontinuität im Kader zu haben. Ich freue mich, dass ich langfristig ein Teil dieses Programms sein kann.“

Gleichzeitig vermeldet Alba, dass Thomas Päch den Klub verlassen wird. Der 36 Jahre alte, langjährige Assistenztrainer wird der neue Cheftrainer der Telekom Baskets Bonn.