IFA findet in Berlin ohne Publikum statt

Berlin. Wegen der Coronavirus-Pandemie findet die Internationale Funkausstellung IFA in diesem Jahr ohne Publikum statt. Lediglich Aussteller, Fachbesucher und Journalisten sollen an der dreitägigen Veranstaltung teilnehmen dürfen. Ein Besuch der IFA 2020 werde nur nach Registrierung oder auf Einladung möglich sein, sagte der Direktor der Messe, Jens Heithecker, am Dienstag in einer Video-Pressekonferenz. Bei der letzten Ausgabe der weltweit bedeutendsten Messe für Consumer Electronics im September 2019 waren noch rund 245.000 Besucher auf das Berliner Messegelände geströmt.

Heithecker sagte weiter, dass die IFA in diesem Jahr lediglich drei Tage lang stattfinden solle. Geplant ist die Ausrichtung der Messe vom 3. bis 5. September auf dem Messegelände unter dem Funkturm. Ursprünglich war die Elektronikschau vom 4. bis 9. September angesetzt.

IFA in Berlin: Vier getrennt voneinander stattfindende Veranstaltungen

Hintergrund für die Beschränkungen sind einerseits die weiter geltenden Abstands- und Hygieneregeln, andererseits auch das bis Ende Oktober gültige Verbot für Großveranstaltungen mit mehr als 5000 Teilnehmern. Heithecker sagte, es gehe nicht um diese Zahl, sonder darum, dass sich alle Teilnehmer, aber auch die Mitarbeiter der Messe sicher fühlen müssten – und gesund blieben.

Die IFA 2020 werde deshalb in vier getrennt voneinander stattfindenden Veranstaltungen über die Bühne gehen. Pro Tag und Veranstaltung seien bis zu 1000 Teilnehmern zugelassen. Er sei froh, über die Größe des Berliner Messegeländes. „Die Wege werden ziemlich lang werden dieses Mal“, sagte Heithecker mit Blick auf das auch im September vermutlich noch geltende Social Distancing.

Corona-Klinik auf dem Gelände soll Durchführung der IFA nicht behindern

Die in den vergangenen Wochen entstandene Corona-Behelfsklinik auf dem Messegelände in Halle 26 solle die IFA bei der Durchführung nicht behindern, sagte der Messe-Direktor. Das Behelfs-Krankenhaus ist als zusätzliche Kapazität gedacht, sollten alle Betten in anderen Berliner Krankenhäusern belegt sein. Momentan sei die Situation in Berlin, was die Corona-Neuinfektionen angehe „relaxed“, so Heithecker. Er hoffe, dass sich die Lage bis September weiter entspanne. Denn klar sei auch: „Wenn im September im Corona-Krankenhaus auf dem Messegelände Patienten liegen, wird die IFA nicht stattfinden können“, sagte Heithecker.

Zu den vier parallel voneinander abgehaltenen Events sollen die „Globale Pressekonferenz“ mit Neuheiten-Vorstellungen, die Mobilitätsveranstaltung sowie Kontaktmöglichkeiten für Händler und Unternehmen gehören. Ergänzend dazu soll es digitale Formate geben. Die IFA wäre damit die erste große Messe in der Tech-Industrie seit der CES in Las Vegas im Januar. Große Branchenveranstaltungen wie der Mobile World Congress in Barcelona oder die Entwicklerkonferenzen von Facebook und Google fielen wegen der Corona-Krise aus.

Messe-Chef lobt Konzept als „überzeugende Lösung“

Berlins Messe-Chef Christian Göke sagte mit Blick auf das neue Konzept, das IFA-Team habe wirklich alle Register gezogen. „Ich bin unglaublich stolz darauf, wie es diese Herausforderung angegangen ist und eine überzeugende Lösung für die IFA 2020 gefunden hat“, so Göke laut einer Mitteilung der Messe weiter.

Die IFA zählte in den vergangenen Jahren zu den besucherstärksten Messen in Berlin. Wegen der Corona-Krise musste die Messegesellschaft in den vergangenen Wochen zahlreiche Veranstaltungen absagen, darunter die Internationale Tourismusbörse ITB und die Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung ILA. Wegen ausbleibender Einnahmen muss die Messe von ihrem Hauptgesellschafter, dem Land Berlin, auch finanziell unterstützt werden. Nach Morgenpost-Informationen soll eine Finanzspritze in Höhe von etwa 80 Millionen Euro im Raum stehen.

